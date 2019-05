La cifra del mercado incluye flujos de ingresos provenientes de la fabricación de los vehículos y neumáticos, suministro de electricidad, la construcción de estaciones de carga y semiconductores necesarios para la tecnología, dijeron. Empresas de trayectos en vehículos de particulares como Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. probablemente irán a la vanguardia, pero UBS también citó General Motors Inc. y Volkswagen AG entre los fabricantes de automóviles con posiciones de liderazgo. Las acciones de las empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de neumáticos, fabricantes de chips y firmas de Internet también podrían beneficiarse.