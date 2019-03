Zuckerberg enumeró los "principios" sobre los cuales se basará en el futuro esta plataforma enfocada en la privacidad: a) interacciones privadas ("Las personas deben tener lugares sencillos e íntimos en los que tengan un control claro sobre quién puede comunicarse con ellos y la confianza de que nadie más puede acceder a lo que comparten"); b) cifrado ("el encriptamiento de extremo a extremo impide que cualquier persona, incluidos nosotros, vea lo que las personas comparten en nuestros servicios"); c) reducción de la permanencia de los mensajes ("no mantendremos mensajes o historias durante más tiempo del necesario para brindar el servicio o más de lo que las personas quieren"); d) seguridad e interoperabilidad ("las personas deben poder usar cualquiera de nuestras aplicaciones para llegar a sus amigos" de manera "fácil y segura"); e) almacenamiento seguro de datos ("Las personas deben esperar que no almacenemos datos confidenciales en países con registros débiles de derechos humanos como la privacidad y la libertad de expresión para evitar que se acceda a los datos de manera indebida").