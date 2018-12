Sin embargo, la empresa se vio envuelta en dos grandes polémicas recientemente. En 2017 la agencia estadounidense Bloomberg reportó vínculos entre Kasperksy Labs y los servicios de inteligencia rusos, y el mismo año lo periódicos The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post reportaron que hackers rusos habían robado información de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) utilizando debilidades en el software de la compañía, llevando a que el Senado de Estados Unidos y diferentes agencias estatales prohibieran el uso de sus productos por considerarlos poco seguro.