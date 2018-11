En un extenso informe publicado en su portada, The New York Times (NYT) analizó el modo en que Facebook enfrentó la crisis tras la malversación de los datos de 87 millones de sus usuarios. Primero trató de "desviar la culpa y ocultar la dimensión del problema", se lee en Delay, Deny and Deflect: How Facebook's Leaders Fought Through Crisis (Demorar, negar y distraer: cómo pelearon contra la crisis los líderes de Facebook). "Y cuando eso falló —mientras el valor de mercado se desplomaba y la empresa enfrentaba una reacción negativa de los usuarios— Facebook salió al ataque".