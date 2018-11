"Cumplimos con las leyes locales de derechos de autor y protegemos los derechos de sus propietarios, por lo que no permitimos la publicación de anuncios que no tienen autorización para utilizar contenido protegido por derechos de autor. En caso de contar con dicha autorización legal, debe solicitar la certificación para poder publicar anuncios. Si encuentra contenido no autorizado, presente un reclamo relacionado con los derechos de autor", se destaca en la página de Google desde donde se pueden radicar las denuncias.