"Si recientemente buscaste hoteles en Los Ángeles pero no has hecho ninguna reservación todavía, vamos a organizar esa información en 'Your Trips' (Tus Viajes), junto con indagaciones sobre destinos específicos, averiguaciones sobre vuelos y otras pautas" que hayas dado de tus preferencias, le dijo a Bloomberg Richard Holden, vicepresidente de Google para Administración de Servicios.