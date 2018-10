La necesidad de crear un sistema que incluyera artículos de actualidad que se actualizan en tiempo real surgió tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos. En ese entonces, cuando los usuarios recurrieron al buscador para informarse, notaron que al escribir "New York Twin Towers", los resultados que aparecían no eran los más relevantes: había datos históricos sobre el edificio, su construcción, pero no había información actualizada sobre el atentado que acababa de ocurrir. Faltaban las noticias de los medios. Google cayó en la cuenta de que había que instrumentar cambios para que el contenido se actualizara con mayor frecuencia y la actualidad estuviera presente.