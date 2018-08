Es importante no perder de vista lo que es esencial: que AlphaGo no sólo fue capaz de pensar mejor que su oponente, sino que logró pensar de una manera fundamentalmente diferente al cerebro humano. "Las máquinas están demostrando tener un excelente juicio", dijo Andrew McAfee, codirector del MIT Initiative on the Digital Economy, en la conferencia Agility de F5 Networks.