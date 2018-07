Citó a Scott Galloway, profesor de Marketing en la Universidad de Nueva York (NYU) y autor de The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google (Los cuatro: el ADN oculto de Amazon Apple, Facebook y Google): "Esto es ira acumulada, y los mercados explotaron". Galloway aseguró que el problema trasciende la caída histórica en la bolsa: "Es como cuando tu esposo te grita porque dejaste la puerta del garage abierta. El asunto no es la puerta del garage. Es otra cosa".