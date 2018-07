Cuando comenzó el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook dijo que en 2014 había eliminado la posibilidad de que las aplicaciones en la plataforma accedieran a los datos de los usuarios, como había hecho This Is Your Digital Life, que permitió el abuso de la información de 87 millones de personas. Luego se corrigió: por cuestiones técnicas, muchos desarrolladores continuaron cosechando datos personales hasta mayo de 2015. Pero luego reconoció que algunas apps tuvieron acceso extra, hasta por otros seis meses. Entre ellas, el gigante de internet ruso Mail.ru.