"Facebook es una fuerza destructiva de nuestra sociedad. Vamos a invertir USD 100.000 para ayudarte a construir algo mejor". Así se presenta el Open Book Challenge, una competencia que organiza el financista Jason Calacanis, uno de los primeros inversores de Uber y autor de Angel, How to Invest in Technology Startups. La búsqueda no se orienta a ideas o planes de negocios, sino a "equipos que realmente puedan construir un reemplazo" de la plataforma.