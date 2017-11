Dio un ejemplo: Megh Singh, de 36 años, carga maletas sobre su cabeza en una estación de tren de Nueva Delhi por casi USD 8 al día. "No le resulta cómodo leer o utilizar el teclado. Eso no le impide comprobar los horarios de los trenes, enviar mensajes a su familia o descargar películas", detalló el artículo. No ha usado el e-mail —ni siquiera aprendió a hacerlo— en el año que lleva utilizando internet. Pero eso no es obstáculo para su comunicación.