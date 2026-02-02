El tribunal de Oslo abre juicio contra Marius Borg Høiby por abuso sexual y otros delitos

Fotografía tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit (Foto de Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP) / Norway OUT

El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega será juzgado el martes por múltiples cargos, incluida violación, en un caso de alto perfil que ha sido una vergüenza para la familia real.

Marius Borg Høiby comparece ante el tribunal de distrito de Oslo tras ser imputado en agosto tras una larga investigación. La acusación incluye 38 cargos, entre ellos violación, abuso en una relación cercana contra una expareja, actos de violencia contra otra persona y transporte de 3,5 kilos (7,7 libras) de marihuana. Otros cargos incluyen amenazas de muerte e infracciones de tráfico.

Los fiscales han dicho que el joven de 29 años podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable en el juicio, que se espera que dure hasta mediados de marzo.

Høiby es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de una relación anterior e hijastro del heredero al trono, el príncipe heredero Haakon.

Marius Borg Høiby enfrenta 38 cargos.

Carece de título real y funciones oficiales. Ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado repetidamente en 2024 por diversas acusaciones de irregularidades. Permanece en libertad a la espera de juicio.

La acusación se centra en cuatro presuntas violaciones entre 2018 y noviembre de 2024; presunta violencia y amenazas contra una expareja entre el verano de 2022 y el otoño de 2023; y dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior, junto con violaciones de una orden de restricción.

El abogado defensor Petar Sekulic declaró cuando Høiby fue imputado: “Nuestro cliente niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia”. Añadió que Høiby “presentará un relato detallado de su versión de los hechos ante el tribunal”.

En una inusual declaración, Haakon dijo el miércoles que él y Mette-Marit no planean estar en la sala del tribunal para el juicio y que la casa real no tiene la intención de hacer comentarios durante el procedimiento.

Imagen de la princesa Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby. EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]

Enfatizó que Høiby no pertenece a la casa real y que, como ciudadano de Noruega, tiene las mismas responsabilidades y derechos que los demás. Expresó su confianza en que todos los involucrados harán que el juicio sea lo más ordenado, correcto y justo posible.

La realeza en Noruega es generalmente popular, pero el caso Høiby ha ensombrecido su imagen.

Tove Taalesen, experta en realeza del periódico Nettavisen, afirmó que ha sido “un año y medio impactante para el pueblo noruego, porque amamos mucho a nuestra familia real”. Añadió que “los respetamos y consideramos al rey Harald como a nuestro abuelo”.

Taalesen dijo que podría haber consecuencias en el futuro, “pero por ahora, las encuestas muestran que todavía creemos en el rey Harold y la reina Sonja y sentimos compasión también por lo que está pasando la familia real”.

Vista exterior de la comisaría de policía de Gronland en Oslo, Noruega, el 19 de noviembre de 2024, donde Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit, princesa heredera de Noruega, e hijastro de Haakon, príncipe heredero de Noruega, se encuentra detenido tras su arresto el 18 de noviembre. (Noruega) EFE/EPA/Fredrik Varfjell NORUEGA FUERA

“Sin duda, tenemos opiniones diferentes sobre los distintos miembros de la familia real”, dijo. “Pero, en general, creo que aún sentimos cierta simpatía por el príncipe heredero y la princesa heredera”.

Aun así, la historia de Høiby no ha sido la única fuente de publicidad negativa para la realeza. Los negocios de la hermana de Haakon, la princesa Märtha Louise, han suscitado reiteradas críticas. En 2024, casi al mismo tiempo que el caso de Høiby era noticia, se casó con un autoproclamado chamán estadounidense, Durek Verrett.

(con información de AP)