El príncipe Andrés tuvo el beneficio de vivir 20 años en el Royal Lodge sin pagar alquiler

El príncipe Andrés, duque de York, asiste al servicio navideño de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras la familia real se instala en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2022. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El príncipe Andrés ha residido durante 20 años en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en la finca del castillo de Windsor, a unos 40 km de Londres, sin pagar alquiler, según revela este martes ‘The Times’, que obtuvo una copia del contrato de arrendamiento.

El acuerdo, del que publica extractos, estipula que el alquiler es de “un grano de pimienta (si se exige)” al año desde 2003, si bien se sabe que inicialmente el príncipe pagó un millón de libras (1,34 millones de dólares) en concepto de arrendamiento y al menos 7,5 millones (10 millones de dólares) en reformas realizadas en 2005.

Según ‘The Times’, el contrato con Crown Estate, la entidad que gestiona las propiedades de la Corona británica en beneficio del contribuyente, le otorga el derecho a residir en la propiedad hasta 2078.

El contrato también establece que la gestora tendría que pagarle alrededor de 558.000 libras (746.916 dólares) si decide rescindirlo, por sus renovaciones iniciales, y esto se le adeudaría hasta 2028.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña reacciona al final de la Misa de Réquiem, el día del funeral de la británica Catalina, duquesa de Kent, en la Catedral de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

El periódico señala que estas cifran plantean cuestiones sobre la situación financiera de Andrés, a quien el rey Carlos III cortó su asignación anual de un millón de libras, lo que le deja como único ingreso declarado una pensión naval de 20.000 libras (26.771 euros) al año.

De acuerdo con el diario, el soberano ha intentado persuadir a su hermano para que se mude a Frogmore Cottage, una propiedad más modesta dentro del cordón de seguridad de Windsor, que anteriormente fue ocupada por los duques de Sussex, Enrique y Meghan.

El príncipe Andrés, que se retiró de la vida pública en 2019, renunció el pasado viernes al uso de todos sus títulos a raíz del escándalo por sus conexiones con el fallecido pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La presión sobre el segundo hijo de Isabel II ha aumentado con la publicación este martes del libro póstumo de Virginia Giuffre, ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’ (Chica de nadie: memorias de una superviviente de abusos y de su lucha por la justicia), quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor de edad y con la que alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario en 2022.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña habla con el rey Carlos al salir de la catedral de Westminster al final de la misa de Réquiem, el día del funeral de la británica Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

Algunos diputados británicos pidieron también hoy al Gobierno y al organismo Crown Estate que expliquen los términos del arrendamiento y sus ventajas financieras.

Relatos de tres interacciones con Andrés

Giuffre alegó durante mucho tiempo que fue reclutada a los 16 años por Epstein y Maxwell, quienes la presentaron a Andrés en Londres en marzo de 2001 cuando tenía 17 años. Dijo que la obligaron a tener relaciones sexuales con el miembro de la realeza en tres ocasiones distintas.

Ella escribió que el día que conoció a Andrew, Maxwell la despertó y le dijo que sería un día especial y que “al igual que Cenicienta” conocería a “un apuesto príncipe”.

Ella dijo que cuando se conocieron, el príncipe le dijo: “Mis hijas son un poco más jóvenes que tú”. Dijo que Maxwell le ordenó “hacer por él lo que haces por Jeffrey”, y agregó: “Sabía que no debía cuestionar sus órdenes”. Dijo que Epstein le dio 15.000 dólares poco después por tener relaciones sexuales con Andrew.

El abogado David Boies llega con su cliente Virginia Giuffre para la audiencia en el caso penal contra Jeffrey Epstein, quien murió en lo que un médico forense de la ciudad de Nueva York dictaminó como suicidio, en un tribunal federal en Nueva York, EE. UU., el 27 de agosto de 2019. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

Giuffre escribió que tuvo relaciones sexuales con el miembro de la realeza una segunda vez en la casa de Epstein en Nueva York aproximadamente un mes después, y una tercera vez en la isla privada de Epstein en el Caribe junto con otras ocho chicas que, según ella, parecían ser menores de 18 años.

(con información de EFE)