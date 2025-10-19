Así equilibra Meghan Markle su vida entre celebridades, deberes reales y maternidad a contrarreloj

Meghan Markle priorizó el reencuentro con sus hijos en California entre dos compromisos internacionales de alto perfil (REUTERS/HANNAH MCKAY)

Meghan Markle explicó su visión sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional en medio de una agenda internacional repleta de compromisos y proyectos empresariales. En una entrevista publicada por Vanity Fair Francia, la duquesa de Sussex señaló que el trabajo en equipo y la prioridad familiar resultan esenciales, incluso cuando las exigencias laborales son intensas.

La duquesa enfatizó que procura mantener presencia en los momentos clave para sus hijos, como parte de su búsqueda de un equilibrio real entre la labor pública y el ámbito familiar. Sus palabras y acciones aportan una perspectiva relevante sobre cómo figuras públicas globales gestionan presiones externas sin sacrificar el entorno doméstico.

Prioridad familiar y viajes recientes

Durante un evento organizado por Fortune para distinguir a las mujeres más influyentes, la duquesa abordó los desafíos de mantener la privacidad bajo el escrutinio público y, al mismo tiempo, liderar una marca en expansión.

La duquesa de Sussex explicó su visión sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional en una agenda marcada por proyectos empresariales y viajes (REUTERS/Damir Sagolj)

Consultada por Vanity Fair sobre la gestión de prioridades en su equipo de trabajo, subrayó: “Creo que es fundamental trabajar en equipo. Eso es lo que nos fortalece. Además, busco un equilibrio entre mi vida privada y mi vida profesional, si es que tal cosa existe”.

Markle dijo que procura acompañar a sus hijos en actividades escolares antes de retomar sus obligaciones laborales. Esta respuesta evidencia que su rutina diaria se adapta constantemente a las demandas de cada ámbito, sin descuidar ni sus responsabilidades públicas ni su rol materno.

Markle destacó la importancia del trabajo en equipo y la planificación para mantener la privacidad y el bienestar familiar bajo el escrutinio público (ATRESMEDIA)

La determinación de priorizar la familia quedó patente en sus recientes viajes internacionales. Según relató a Vanity Fair Francia, tras participar en París en el desfile de Pierpaolo Piccioli durante la Fashion Week y antes de dirigirse a Nueva York para el World Mental Health Day Festival junto al príncipe Harry, se desplazó a California durante un solo día con el propósito de reencontrarse con Archie y Lilibet.

Este desvío exprés a Montecito entre dos compromisos de alto perfil reflejó la importancia que otorga a su rol materno. En Nueva York, los duques de Sussex recibieron el premio Humanitarios del Año por su labor en la protección de la infancia frente a riesgos digitales.

La elección de Markle de recorrer miles de kilómetros para estar con sus hijos, aunque fuera por poco tiempo, demuestra la firmeza con la que defiende su compromiso familiar incluso ante la presión de los compromisos internacionales.

Los duques de Sussex recibieron el premio Humanitarios del Año en Nueva York por su labor en la protección de la infancia frente a riesgos digitales (@ViceColombia/X)

Para quienes siguen sus pasos en el ámbito público, resulta un ejemplo de cómo un enfoque centrado en la familia puede coexistir con una agenda profesional sofisticada.

Proyectos mediáticos y nuevos contenidos

En el ámbito mediático, la segunda temporada de With Love, Meghan se estrenó en agosto de 2024. Aunque Markle adelantó que no habrá una tercera entrega, se prevé un episodio especial para las celebraciones de fin de año en noviembre.

Esta serie forma parte del acuerdo de producción suscrito con Netflix en 2020, renovado en agosto, lo que asegura la presencia continua de los Sussex en la plataforma. Los nuevos proyectos muestran el interés por desarrollar contenido que conecte con distintas audiencias manteniendo su identidad y valores familiares.

La segunda temporada de 'With Love, Meghan' se estrenó en agosto de 2024 y se prevé un episodio especial para fin de año, consolidando la presencia de los Sussex en Netflix (Netflix)

El bienestar de sus hijos sigue siendo la prioridad fundamental en la agenda de Markle, marcada por lanzamientos empresariales, viajes internacionales y compromisos en medios.

Como explicó a Vanity Fair Francia, eligió regresar a California desde París, aunque fuera por un solo día, antes de proseguir con sus responsabilidades públicas, para compartir tiempo con Archie y Lilibet.

Estas decisiones consolidan su imagen de madre comprometida y profesional versátil, capaz de gestionar una agenda compleja sin descuidar su entorno familiar más cercano.