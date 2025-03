La Reina Camila recomienda libros en sus redes: ¿qué best seller eligió?

Mediante un posteo, la Reina Camila recomendó una novela a sus seguidores en Instagram (Reuters)

La Reina Camila de Inglaterra ha encontrado una nueva forma de conectar con su público a través de la literatura.

En su cuenta oficial de Instagram, @thequeensreadingroom, la monarca ha creado un espacio dedicado a compartir sus libros favoritos con sus seguidores.

En esta ocasión, su última recomendación literaria ha llamado especialmente la atención: Kane y Abel (1979) de Jeffrey Archer, una obra que sigue siendo un éxito de ventas en el Reino Unido tras más de cuatro décadas de su publicación.

La Pasión Literaria de la Reina Camila

Camila no solo ha sido una figura clave en causas como la defensa de las mujeres maltratadas, sino que supo transformar su amor por la lectura en una plataforma de divulgación literaria abierta a todo el público.

A través de su club de lectura, la Reina ha compartido diversos títulos con sus seguidores, brindando visibilidad a autores y obras que podrían haber quedado en el olvido.

Este fue el famoso posteo que la Reina Camilla compartió en sus redes, donde mostró el libro recomendado: Kane y Abel

En su publicación de Instagram, Camila describe Kane y Abel como una historia compleja y emocionante que gira en torno a dos hombres nacidos en el mismo día pero con orígenes radicalmente diferentes.

La obra, escrita por Archer, se ha destacado a lo largo de los años por su narrativa intrigante, que mantiene a los lectores cautivos mientras descubre las motivaciones de sus personajes principales.

Jeffrey Archer: de Político a Bestseller

El autor de Kane y Abel, Jeffrey Archer, tiene una historia tan fascinante como sus novelas. Nacido en Londres en 1940, Archer no tuvo un camino directo hacia la escritura.

De joven, se unió al Ejército y luego pasó a la policía metropolitana, además de trabajar como profesor de Educación Física. Su carrera política comenzó en 1969, cuando se convirtió en el miembro más joven de la Cámara de los Comunes.

Jeffrey Archer, autor de "Kane y Abel", vendió más de 270 millones de copias de sus libros a nivel mundial

En 2001, Archer fue condenado a cuatro años de prisión por perjurio, lo que significó un punto de inflexión en su vida. Fue durante su tiempo tras las rejas que firmó un contrato con una editorial para comenzar su carrera como escritor.

Con más de 270 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera, Archer ha logrado mantenerse en la cima de las listas de más vendidos y es considerado uno de los autores más importantes de la literatura contemporánea en el Reino Unido.

Reescritura y actualización: un clásico para las nuevas generaciones

A lo largo de los años, Kane y Abel ha sido reeditado en varias ocasiones. De hecho, el propio Archer reescribió la obra al cumplir 30 años de su publicación.

Durante este proceso, el autor eliminó cerca de 40.000 palabras del texto original, añadió otras 27.000 y aceleró el ritmo narrativo, con la intención de hacerla más accesible a una nueva generación de lectores.

Esta reescritura permitió que la novela no solo siguiera vigente, sino que también se mantuviera como uno de los más grandes éxitos literarios del autor.

"Kane y Abel" destaca por su narrativa sobre destinos entrelazados y giros inesperados, manteniéndose relevante tras 40 años

En este proceso de actualización, Archer también logró mantener el pulso de una historia que atraviesa los altibajos del tiempo, asegurando que la novela mantuviera su frescura y conectara con un público más amplio y diverso.

La obra ha sido un éxito rotundo, y su popularidad sigue vigente en las listas de más vendidos. Con una calificación de 4.4 sobre 5 en Goodreads, Kane y Abel ha logrado captar la atención de lectores de todo el mundo.

La trama tiene un ritmo tan ágil que incluso aquellos que no suelen disfrutar de novelas más lentas se verán arrastrados por la historia.

Jeffrey Archer: un autor reconocido por su éxito

Además de Kane y Abel, Archer ha escrito otros muchos libros que han sido igualmente exitosos, incluyendo Not A Penny More, Not A Penny Less (1976), The Prodigal Daughter (1982), y sus memorias de prisión, que también alcanzaron el número uno en ventas.

Es un autor que ha logrado mantenerse relevante a lo largo de los años, y su capacidad para cautivar a los lectores con sus historias se refleja en los más de 270 millones de ejemplares vendidos a nivel mundial.

La Reina Camila usa la literatura como una herramienta para conectar con el público y fortalecer el amor por los libros (REUTERS)

Además, Archer ostenta el récord de ser el único autor que ha sido número uno en ventas en Ficción en 19 ocasiones. Su estilo único, que combina el suspenso, los giros narrativos inesperados y un profundo conocimiento del comportamiento humano, le ha permitido consolidarse como un gigante de la literatura contemporánea.

La recomendación de la Reina Camila sobre Kane y Abel subraya no solo el poder de los libros para unir a las personas, sino también la importancia de mantener vivas las historias que han dejado una marca en la literatura mundial.