El príncipe Harry denunció por difamación a un diario británico

El príncipe Harry denunció por difamación al diario Mail on Sunday (AP)

Las batallas legales del matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle no tienen fin. En esta oportunidad es el duque de Sussex el que irá ante la Justicia, según difundieron sus abogados este viernes luego de solicitar a un juez londinense examinar un artículo “difamatorio” sobre su cliente.

La denuncia es contra la editorial Associated Newspapers Ltd. del diario Mail on Sunday y se remonta a un texto publicado en febrero de 2022 en el que se alega que el Príncipe trató de mantener en silencio un conflicto familiar ante la negativa del Gobierno británco de permitirle pagar por un servicio de seguridad policial privada luego de que ésta le fuera quitada al renunciar al trono.

Entonces, el medio publicó un texto en el que se leía: “Exclusivo: Cómo el príncipe Harry trató de mantener en secreto su batalla legal contra el Gobierno por los guardaespaldas de la policía… entonces, sólo unos minutos después de que estallara la historia, su maquinaria de relaciones públicas trató de darle un giro positivo a la disputa”.

El texto apunta contra el Príncipe por haber tratado de ocultar la interna familiar de se desató con este caso (AP)

Según sostiene la defensa del Duque, el periódico lo calumnió al asegurar que mintió en sus declaraciones públicas iniciales sobre la demanda contra el Gobierno y asegura que los hechos presentados en el texto no respaldan el argumento presentado por la contraparte de que se trata, en realidad, de una “opinión honesta”.

El artículo es “fundamentalmente inexacto”, argumentó el abogado Justin Rushbrooke.

El conflicto sobre la seguridad personal de Harry y su familia comenzó en 2020, luego de que decidieran radicarse en los Estados Unidos. Desde entonces, el matrimonio batalla con el Gobierno británcio para que les proporcionen seguridad policial durante su visita al país, la cual es financiada con fondos públicos.

Ante la negativa a esta solicitud, el Príncipe ha pedido pagar personalmente por la seguridad para, así, poder viajar tranquilo junto a su pareja y sus dos hijos -Archie, de casi 4 años, y Lilibet, de casi 2-. Sin embargo, nuevamente le fue denegado aunque en 2022 un juez autorizó a Harry a demandar al Gobierno -un caso que aún no ha llegado a juicio-.

Desde 2020 el matrimonio lucha con el Gobierno británico para conseguir custodia policial durante su visita el país (@alexilubomirski)

De momento, la defensa solicitó al juez Matthew Nicklin de la Corte Superior de Londres que anule la defensa de la editorial o que emita un juicio de sumario, lo que resultaría en un fallo a favor del príncipe sin la necesidad de llegar a una instancia judicial.

Este paso fue posible ya que, en julio, Nicklin había dictado una resolución en la que avaló la acusación que sostiene que se trata de un artículo difamatorio. De todas formas, aún no ha considerado cuestiones como si la historia es precisa o de interés público.

Por su parte, el abogado de la editorial, Andrew Caldecott, defendió al medio argumentando que la denuncia equivale a “poner una camisa de fuerza al derecho del perióduco a comentar” y resaltó la importancia de que los medios de comunicación pudieran decir las verdades, incluso a quienes gobiernan el país.

“Expresar una opinión al poder es tan importante, si no es que más”, siempre que la opinión se base en hechos, agregó.

A la espera de la definición de este caso, Harry se encuentra envuelto en otras batallas legales como la que inició contra Associated Newspapers por espionaje telefónico o en el que apuntó contra la editorial del tabloide The Mirror, por espionaje.

(Con información de AP)

