El príncipe Harry y Meghan Markle analizan traer a sus hijos a Reino Unido para el funeral de la reina Isabell II

El príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, caminan fuera del castillo de Windsor, luego del fallecimiento de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Windsor, Gran Bretaña, el 10 de septiembre de 2022 (Reuters)

El príncipe Harry y Meghan Markle analizan traer a Archie y Lilibet al Reino Unido para el funeral de la reina Isabel II, que falleció el jueves 8 de septiembre a los 96 años. El duque y la duquesa de Sussex, que residen en Califronia, confirmaron que permanecerán en Gran Bretaña hasta el final del período de luto real, que finaliza siete días después del servicio el 19 de septiembre.

Sin embargo, los hijos de la pareja, Archie, de tres años, y Lilibet, de uno, permanecen en California con la madre de Meghan, Doria Ragland, de 66 años, y ya han pasado más de una semana separados de sus padres, quienes llegaban al final de una gira para Europa cuando la reina II murió en su castillo de Balmoral, Escocia.

Según The Telegraph, los Sussex ahora están tratando de determinar si Doria y los niños deberían volar al Reino Unido.

Una de las pocasimagenes que se conocen de Archie y Lilibet (@alexilubomirski)

Meghan y Harry solo esperaban estar fuera de su mansión de Montecito durante siete días para su mini gira europea, en la que apoyaron a varias organizaciones benéficas.

El rey Carlos III extendió una rama de olivo al príncipe Harry y Meghan Markle en su primer discurso ante Gran Bretaña y el mundo como monarca el sábado. Dijo que deseaba “expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

El mensaje de Carlos III hacia su hijo Harry

El sábado, el príncipe William y Kate Middleton, y Meghan y Harry hicieron una aparición sorpresa juntos en el castillo de Windsor para agradecer el mar de ofrendas florales colocadas frente a las puertas de la propiedad de Berkshire en homenaje a la difunta reina Isabel II.

La reunión marca la primera vez que las dos parejas aparecen en público desde el Día de la Commonwealth el 9 de marzo de 2020.

Harry y Meghan, quienes renunciaron a sus deberes de primera línea hace dos años, se tomaron de la mano mientras miraban los tributos.

Fuentes reales revelaron que William tuvo un gesto amable con su hermano menor Harry, pidiéndole que se uniera a él en un paseo por las afueras del Castillo de Windsor luego de una llamada telefónica con su padre Carlos III.

En una escena que claramente deleitó a los fanáticos reales, que habían acudido por cientos a las puertas de la propiedad de Windsor para llorar la muerte de la Reina, William y Harry salieron junto con sus esposas Kate y Meghan.

William, Kate, Harry Y Meghan Se Muestran Juntos En Las Afueras Del Castillo De Windso

Anoche, un portavoz del Palacio de Kensington dijo que el Príncipe de Gales había invitado a los Sussex a unirse a él y a la Princesa de Gales durante el paseo de ayer por la noche.

Sin embargo, según The Times, los campamentos requirieron largas negociaciones previas que retrasaron su llegada 45 minutos.

Una fuente principal del Palacio dijo: “El príncipe de Gales invitó al dsuque y la duquesa de Sussex a unirse a él y a la princesa de Gales. Wlliam pensó que era una muestra importante de unidad para la Reina en un momento increíblemente difícil para la familia”.

Este momento podría proporcionar un punto de inflexión en la relación desgastada entre los nuevos príncipes de Gales y los Sussex, que han estado en hablando mal de la familia real en una serie de entrevistas.

William, príncipe de Gales, Catherine, princesa de Gales, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, saludan al público en el Castillo de Windsor ( REUTERS)

Harry le dijo a una multitud de admiradores que el Castillo de Windsor era “un lugar solitario” sin su difunta abuela, la reina Isabel II.

“Es un lugar solitario allá arriba ahora sin ella”, dijo Harry, de 37 años, según The Sun. “Cualquiera que fuera la habitación en la que estaba, sentías su presencia en todo momento”.

El experto real Nicholas Witchell especuló que Markle no acompañó a su esposo a Balmoral porque temía que su familia no reaccionara con amabilidad ante su presencia. “Es posible que no sea muy bien recibida, para ser perfectamente sincero al respecto”, teorizó el corresponsal real de la BBC.

El príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, miran los tributos florales mientras caminan fuera del castillo de Windsor, luego del fallecimiento de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Windsor, Gran Bretaña, el 10 de septiembre de 2022. REUTERS/Paul Childs

Harry y William estuvieron con su padre, ahora el rey Carlos III, y la reina consorte Camilla Parker Bowles en el castillo de Balmoral después de que el palacio confirmara que la salud de la reina estaba empeorando rápidamente.

Mientras tanto, Middleton, de 40 años, permaneció en Inglaterra con los hijos que comparte con William: el príncipe George, 9, la princesa Charlotte, 7 y el príncipe Louis, 4, en su primer día de clases.

