Lady Di fue homenajeada en el apartamento de Londres donde vivió hasta que se comprometió con el príncipe Carlos

Virginia Clarke, antigua compañera de piso de la princesa Diana (Foto: AP)

La difunta princesa Diana ha sido honrada con una “placa azul” en su antiguo apartamento del oeste de Londres, donde vivió antes de comprometerse con el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y convertirse en princesa de Gales.

La placa se encuentra en el edificio que fue su hogar entre 1979 y 1981, el 60 de Coleherne Court, una propiedad cercana a King’s Road, en el elegante barrio londinense de Chelsea.

Diana, que murió a los 36 años en un accidente de automóvil en París en 1997, compartió el apartamento con tres amigas, entre ellas Virginia Clarke, quien ayudó a descubrir la placa en una ceremonia este miércoles.

Foto de archivo: Lady Di sale de su apartamento en Colherne Court en diciembre de 1980

“Fueron días felices para todas nosotras y el apartamento estaba siempre lleno de risas”, dijo Clarke. “Diana se convirtió en mucho para muchos. Es maravilloso que su legado sea recordado de esta manera”.

Diana describió sus años en la propiedad como “la época más feliz de su vida”, según el libro de Andrew Morton “Diana, In Her Own Words” (“Diana, en sus propias palabras”, en español).

Lady Di y el príncipe Carlos a la salida de su boda en la catedral de San Pablo, Londres, el 29 de julio de 1981 (Foto: REUTERS)

El programa de placas azules de Londres, gestionado por English Heritage, destaca los edificios en los que vivieron y trabajaron personajes famosos del pasado, como John Lennon, Winston Churchill o Virginia Woolf.

La placa azul de la princesa Diana dice: “Lady Diana Spencer, posteriormente Princesa de Gales, 1961-1997. Vivió aquí 1979-1981″.

“Diana tenía, y sigue teniendo, un lugar muy especial en el corazón de los londinenses y estamos encantados de ver su placa azul colocada formalmente como monumento a su trabajo por los demás”, dijo Andrew Boff, presidente de la Asamblea de Londres.

La placa azul de English Heritage en honor de la princesa Diana (Foto: AP)

El piso londinense de la princesa de Gales -comprado por 50.000 libras (unos 57.800 euros) en 1979, cuando cumplió 18 años, con la herencia de su abuela- fue su residencia durante 18 meses, antes y durante el noviazgo con el príncipe Carlos. Diana compartió el apartamento con tres amigas, que pagaban cada una de alquiler unas 18 libras por semana (20,80 euros).

Lady Di conoció al príncipe Carlos en una fiesta en noviembre de 1977, empezó a salir con él en julio de 1980 y recibió su propuesta de matrimonio en febrero de 1981, lo que convirtió a 60 Coleherne Court en la “dirección más famosa del Reino Unido”, de acuerdo con Morton.

Londres, Inglaterra - 13 de noviembre de 1980: Diana Spencer, de 19 años, es vista después de salir de su piso rodeada de miembros de la prensa

Diana abandonó el apartamento a los pocos días de su compromiso con el príncipe Carlos -con quien terminó divorciándose después de una relación tormentosa- para trasladarse primero a Clarence House y después, a una suite en el palacio de Buckingham.

Solo un 14% de las placas azules conmemorativas que lucen en las calles londinenses están dedicadas a mujeres, por lo que English Heritage -la organización encargada de gestionar este programa cultural- pide al público que nomine a posibles candidatas a la distinción para visibilizar la contribución femenina en la historia de la ciudad.

(Con información de Reuters y EFE)

