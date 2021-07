A 40 años de la boda entre Lady Di y el príncipe Carlos, 40 datos no tan conocidos del cuento de hadas que terminó mal

La boda del entonces heredero a la Corona británica y la joven tímida proveniente de una familia noble que pasaba a formar parte de la Casa Windsor prometía ser eterna (Photo by Anwar Hussein/WireImage)

1. La pareja se conoció en 1977, él tenía 29 años y ella, 16. Carlos asistió como invitado de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah, a una fiesta de caza en Althorp. Al conocerlo, Diana exclamó “Dios, qué hombre tan triste”.

2. A Carlos, Diana le resultó “divertida, animada y llena de vida”. No se volvieron a ver hasta julio de 1980 cuando unos amigos de Sussex organizaron un encuentro. El heredero cargaba con la tristeza del asesinato por parte del IRA de su tío, Lord Mountbatten, el hombre que lo alentaba a disfrutar de su soltería pero también quien le aconsejaba que eligiera por esposa a alguien “joven y maleable”.

3. Ese día en Sussex, Diana y Carlos conversaron. Ella le dijo: “Fue horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de Mountbatten, espantoso, necesitas a alguien a tu lado”. Fue la primera vez que se besaron.

Diana era una joven 12 años menor que el príncipe. La joven nunca había tenido novio CAMERA PRESS / Glenn Harvey. ARCHIVE: The late British royal HRH Diana, Princess of Wales at Smiths Lawn Polo Club in Windsor, UK, June 1983. She is wearing a red and white sheep sweater by 'Warm & Wonderful'. Grosby Group

4. El príncipe comenzó a seducirla pero con la onda ghosting, llamados, largas conversaciones y de repente… silencio. Pasaban de conversar todos los días a la mudez del heredero por tres semanas.

5. El 8 de septiembre de 1980, Carlos la invitó al castillo de Balmoral. Los diarios titularon “El príncipe enamorado de nuevo”.

6. Los fotógrafos comenzaron a rastrear a la candidata retratándola en su trabajo en el jardín de infantes Young England en Pimlico, en Londres. Una de esas imágenes causó revuelo. Se la veía con un vestido de flores, un chaleco cuello en V. Llevaba a una nena de la mano y a otro de los niños en brazos. Hasta ahí, una imagen inocente y angelical excepto porque sus piernas eran visibles a través de la falda lo que resultaba un escándalo.

Tras el compromiso oficial, en febrero de 1981, Diana dejó su empleo en el jardín de niños y se mudó a Clarence House, residencia de la Reina Madre

7. Diana formaba parte de una aristocrática familia, aunque no pertenecía a la realeza. La reina fue la madrina de su hermano Charles Spencer.

8. No fue una gran estudiante. Nunca quiso ir a la universidad y solo pasó unos meses en el Instituto Videmanette, en Suiza, estudiando francés, confección, taquigrafía y mecanografía.

9. La princesa tampoco fue la primera mujer de la familia Spencer con la que el príncipe de Gales mantuvo relaciones. En 1977, según la periodista Penny Junor, Carlos vivió una aventura con Sarah, su hermana mayor.

Carlos se casaba con Diana pero amaba a Camilla Parker

10. El vínculo de Diana con su abuela, lady Fermoy, era complicado. La mujer dijo que su nieta era “mentirosa y problemática”.

11. Según cuentan, Diana y Carlos se vieron apenas trece veces antes que él le propusiera matrimonio.

12. El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció: “Con el placer que la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y la honorable señora Shand Kydd”.

13. En una entrevista en la BBC, Carlos contó cómo fue la propuesta: “Ella había planeado ir con su madre a Australia durante bastante tiempo, entonces pensé: ‘Bueno, le preguntaré para que tenga la oportunidad de pensarlo y decidir si puede soportar toda la idea, o no, según fuera el caso’. Sin embargo, Diana dijo que sí de inmediato”.

Para el príncipe Carlos, Diana calzaba perfecto en la definición “joven y maleable”. (Anwar Hussein)

14. En la primera entrevista que concedieron a los medios, el periodista les preguntó si estaban enamorados y mientras la novia respondió ¡sí! el príncipe remató con un “Whatever ‘in love’ means” (“Lo que sea que signifique ‘enamorado’”).

15. El periodista Robert Jobson, quien siguió la vida de la pareja, escribió que a Carlos “no le había llevado mucho tiempo, solo unas pocas reuniones con Diana, darse cuenta de que eran totalmente incompatibles”. Fue su padre, el rey Felipe, duque de Edimburgo, quien organizó todo. A Carlos lo unía una relación inquebrantable y apasionada con Camilla Parker Bowles, una mujer casada, mayor que él y con quien -en ese momento- no podía cumplir su sueño de pasar por el altar, aunque ella se divorciara.

16. Diana tuvo que aceptar condiciones de la realeza que hoy están descartadas y en ese momento eran cuestionables. La novia debió someterse a una prueba de virginidad tomada por los ginecólogos de la reina, para que confirmaran si era o no virgen, ya que si no lo corroboraban no podría casarse con el príncipe.

17. El anillo que Carlos le obsequió a Diana Spencer por su compromiso era de catálogo y fue elegido por ella en la joyería Garrard. Era un sortija con un zafiro ovalado de Ceilán y 14 diamantes que lo rodeaban

Harry heredó el anillo de Diana, pero se lo cedió a su hermano para que se lo entregara como joya de compromiso a Kate Middleton.(Photo by Tim Graham/Getty Images)

18. Para algunos estudiosos de la vida de Diana ella eligió ese anillo porque el color combinaba con sus ojos, para otros porque como dijo supuestamente la propia Diana, ‘era el más grande’ o porque le recordó al anillo de compromiso de su madre. Para los creadores de la serie The Crown, Carlos aseguró que su novia se decidió por esa sortija porque “era las más cara”. Años después, Harry, el hijo de ambos se quejaría del anillo, decía que no le gustaba ya que por su tamaño y características, al tomar la mano a su mamá, le hacía daño.

19. La boda real se llevó a cabo el 29 de julio de 1981 en la Catedral de Saint Paul, en Londres. Carlos prefirió esta iglesia a la Abadía de Westminster porque podía albergar una orquesta entera y su coro era conocido mundialmente. El arzobispo de Canterbury y otros 25 clérigos oficiaron el servicio tradicional según la Iglesia anglicana.

20. Para vestirla el día de su boda, Diana escogió a los diseñadores emergentes David y Elizabeth Emanuel, cuya primera cliente de alta costura había sido Bianca Jagger.

David y Elizabeth Emanuel, sus creadores querían un vestido que «tenía que ser algo que fuese a pasar a la historia, pero también algo que Diana amase» EFE/Elvis González/Archivo

21. La novia llegó a la catedral en una carroza. Arribó sola porque el velo era tan voluminoso que apenas cabía dentro y no dejó lugar para que se sentara su padre.

22. El vestido de la princesa de Gales fue de tafetán de seda y dada su textura se arrugó apenas subió al carruaje. Años después le aconsejaría a Sarah Ferguson que eligiera otra tela para su vestido de novia para evitar arrugas que arruinaran las fotos.

23. El modelo que lució Diana estaba realizado con antiguos encajes importados de Francia, de la firma textil Carrickmacross, que fueron de la reina María de Teck. En el interior llevaba, como símbolo de buena fortuna, una herradura de oro de 18 quilates.

24. La imponente cola era de ocho metros. Para poder llevarla con porte y dignidad, Diana tuvo que tomar algunas lecciones. El velo también fue larguísimo, más de 140 metros de tul.

Aunque el vestido de Diana marcó tendencia e impuso las mangas abullonadas y faldas amplias, una revista lo describió como "mucho vestido, poca princesa". (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)

25. La cola contaba con diez mil perlas bordadas. Diana insistió además con llevar mangas voluminosas y cintura ceñida, algo que luego fue copiado por decenas de novias de todo el mundo.

26. Hasta último momento se tuvieron que hacer ajustes en la medida ya que Diana baja continuamente de peso. Perdió trece centímetros de cintura.

27. La novia no usó joyería de la colección de la reina Isabel II. Todas las piezas, fueron de su propia familia.

La tiara de diamantes que sujetaba el velo fue creada en 1930 a partir de piezas que pertenecían a la familia Spencer. Las hermanas mayores de Lady Di también la lucieron y la princesa siguió la tradición. Los aros tenían un diamante central y 50 más pequeños. La joya era una herencia de su madre. (Foto:Twitter@culturaencadena)

28. La tiara tenía 1930 diamantes. Era una reliquia familiar que en 1919 fue dada como regalo de bodas a su abuela. La princesa la siguió usando en eventos de gala ya que decía que otras le producían dolor de cabeza.

29. Diana medía 1,78, lo mismo que el príncipe Carlos. Para no superarlo en altura, usó zapatos sin taco y no stilettos.

30. El calzado fue realizado a medida por Clive Shilton. La creación llevaba 542 lentejuelas y 132 perlas. El modelo fue replicado exactamente igual dos veces, en caso de ser requeridos por cualquier imprevisto. Los pequeños tacones llevaban pintadas a mano en sus arcos las iniciales C y D entrelazadas con forma de corazón.

Alrededor de 750 millones de personas sintonizaron la BBC para ver la ceremonia en la Catedral de San Pablo (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

31. El ramo era imponente, un arreglo en forma colgante, de casi un metro de longitud, algo inusual en bodas. Se realizó con lirios, gardenias, orquídeas, mirtos, rosas de Mountbatten y flores de Ivy.

32. Los diseñadores del vestido de novia de Lady Di, instalaron una caja fuerte para resguardar y mantener alejados los bocetos y detalles de los medios. Después de mostrárselos a Diana los destruían porque los fotógrafos buscaban en la basura pistas de cómo sería el diseño. Además prepararon un modelo alternativo en caso de que el vestido original se filtrase.

Miles de personas salieron a las calles para ver el paso de los novios (Photo by Princess Diana Archive/Getty Images)

33. El vestido terminó de confeccionarse en el palacio de Buckingham, porque el taller de David y Elizabeth Emmanuel resultaba chico para un vestido de esas dimensiones.

34. En sus votos Diana omitió la palabra “obedecer”. Kate Middleton y Meghan Markle harían los mismo en sus bodas.

Todas las flores del ramo habían sido cultivadas en Gran Bretaña. Fue realizado por la misma floristería que había hecho el ramo de la reina Isabel II

35. Diana se equivocó con el nombre de su esposo y en lugar de nombrarlo Charles Phillip lo llamó Phillip Charles, al revés. Carlos en vez de ofrecerle a la novia “mis bienes materiales”, le ofreció “tus bienes”.

36. Luego de los votos, por nervios o acto fallido, Carlos olvidó besar a la novia. Lo hicieron en el balcón del Palacio de Buckingham ante casi cuatro mil personas que los aclamaban. Así instauraron una nueva tradición.

La foto de los novios besándose en el balcón de Buckingham Palace dio la vuelta al mundo y fue portada de los principales periódicos británicos. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)

37. El entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Regan y su esposa, le regaló a la pareja un tazón de vidrio grabado y un centro de mesa de porcelana. Canadá mandó una colección de muebles antiguos de madera. Australia les obsequió 20 bandejas de plata y el príncipe Fadh de Arabia Saudita, “rompió el chanchito” ya que les mandó un juego de relojes de zafiro y diamante, un brazalete, pendientes, aretes y anillos. Hubo también obsequios más humildes, como unas figuras de Carlos y Diana hechas con pan de jengibre que envió una escuela de primaria.

38. Temiendo un atentado del IRA, la policía registró las alcantarillas, peinó la ciudad con perros y apostó francotiradores en los techos. Cuatro mil policías y dos mil doscientos militares fueron asignados para controlar el evento.

El divorcio llegó en 1996, pero el paso del tiempo no borró todo lo que rodeó a aquel evento. (Photo by Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images)

39. La torta de boda fue confeccionada por la Escuela de Cocina de la Marina Real. Tenía cinco pisos, medía metro y medio de altura, pesaba unos cien kilos y su preparación comenzó 14 semanas antes. El último piso estaba coronado por una cascada de orquídeas blancas, lilas del campo y fucsias símbolos del amor puro, incondicional y eterno.

40. Luego de la boda Diana dijo que “fue como estar en el paraíso, algo asombroso, maravilloso, aunque estaba tan nerviosa cuando me dirigía al altar que puedo jurar que oía el ruido que hacían mis rodillas al entrechocar”. Años después nombraría ese día como “el peor de su vida” y afirmaría sentirse como “un cordero rumbo al matadero” cuando se despertó esa mañana. El 12 de julio de 1996, la oficina de prensa de la Reina de Inglaterra anunció la disolución “amistosa” del matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales y lo que empezó como la boda del siglo terminó con el divorcio del siglo.

FOTO DE ARCHIVO. La princesa Diana y el príncipe Carlos miran en diferentes direcciones, el 3 de noviembre, durante un servicio celebrado para conmemorar a los 59 soldados británicos muertos en acción durante la Guerra de Corea.

