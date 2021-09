La ex niñera de Harry y William será indemnizada por la mentira de su ‘affaire’ con el príncipe Carlos

Martin Bashir entrevistando a Diana en el Palacio de Kensington para el programa Panorama (Foto: Getty Images)

Martin Bashir no tuvo límites para conseguir que la princesa Diana de Gales se dejara entrevistar en 1995. Entre otras mentiras, el periodista le hizo creer a Lady Di que el príncipe Carlos había dejado embarazada a Tiggy Legge-Bourke, la niñera de sus hijos, los príncipes William y Harry. Ahora la BBC deberá pagar por el despiadado accionar de Bashir.

Un falsedad por la que, según The Telegraph, BBC ha ofrecido más de 100.000 libras (cerca de 117.000 euros) a la ex niñera real como indemnización por las calumnias difundidas por Bashir. “Tiggy Legge-Burke estuvo en el centro de la manipulación de Bashir y es justo que el daño que se le hizo sea reconocido por la BBC”, aseguró a dicho periódico una fuente.

Según recuerda el citado medio, Bashir le dijo a Diana que su marido estaba enamorado de la niñera y había pasado unas vacaciones secretas con ella. El periodista llegó al extremo de asegurarle que Tiggy Legge-Burke había quedado embarazada del heredero al trono, mostrándole una factura falsa del aborto que había tenido que practicarse.

La cadena BBC decidió averiguar lo sucedido antes de aquella famosa entrevista. En mayo de este año tras una investigación de seis meses, el ex juez de la Corte Suprema, John Dyson, concluyó que Bashir había utilizado “métodos engañosos” para convencer a Diana para que hablara antes las cámaras de su miserable vida en la familia real británica.

El príncipe Carlos y Tiggy Legge-Bourke, la niñera de sus hijos (Foto: Getty Images)

La BBC envió cartas de disculpas a la familia real británica, mientras que el pasado agosto el tabloide Daily Mail reveló que había ofrecido como compensación una donación de casi dos millones de dólares a una organización benéfica elegida por los Windsor.

En un comunicado, Bashir se disculpó por falsificar los documentos, pero dijo que seguía “inmensamente orgulloso” de la entrevista. El periodista renunció a su puesto como editor de religión de la BBC antes de la publicación de las conclusiones de la investigación.

En aquel encuentro para el programa Panorama que se grabó en secreto en el Palacio de Kensington, la princesa Diana dijo la letal frase: “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido”, refiriéndose a la relación extramatrimonial que su todavía marido mantenía con Camilla Parker-Bowles. Se divorció del príncipe Carlos al año siguiente y murió trágicamente en un accidente de tránsito en París en 1997.

Diana con el príncipe Carlos y sus hijos, William y Harry, en 1995

En octubre de 1999, Tiggy Legge-Bourke se casó con su novio de la infancia, Charles Pettifer, y dejó el empleo en la casa real. No invitó a Camilla Parker- Bowles a la boda y el príncipe Carlos declinó su invitación, pero tanto William como Harry estuvieron allí.

Tiggy se convirtió en la figura materna de los príncipes tras la muerte de Diana y el cariño entre ellos sigue vigente hasta la fecha. Fue invitada a la boda de Meghan y Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018, y un año más tarde fue parte de una selecta lista de participantes del bautismo de Archie en Windsor. Se cree que es madrina del hijo de los duques de Sussex.

Tiggy Legge-Bourke en la boda de Harry y Meghan en 2018 (Foto: Getty Images)

Hasnat Khan, que fue pareja de la princesa en secreto durante dos años, entre 1995 y 1997, también confirmó que aquel explosivo reportaje fue consecuencia de la manipulación que el periodista ejerció sobre Diana. “Le llenó la cabeza de basura”, dijo el médico, quien es famoso por su privacidad y rara vez ha hablado públicamente sobre su relación con Diana.

Khan relató que después de hablar con Bashir, Diana comenzó a creer que el príncipe Carlos tenía un affaire con la niñera de sus hijos. Además, estaba tan convencida de que Legge-Bourke había quedado embarazada de su marido que Sir Robert Fellowes, el secretario privado de la reina y cuñado de Diana, inició una investigación, después de que la princesa supuestamente se acercó a Tiggy en una fiesta y le dijo: “Lamento lo del bebé”.

“Con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de la gente que la rodeaba”, explicó. “Había algo en Bashir que no me gustaba”. Después de conocer al periodista en un pub con Diana, Khan dijo que le advirtió a Lady Di que tuviera “cuidado” con él. El entonces novio de Diana además aseguró que se quedó asombrado y ofendido ante las preguntas impertinentes del periodista.

Pero Lady Di no hizo caso. Cuando este vio el programa, solo, durante un turno en el hospital, no podía creer lo que estaba viendo: “Diana me llamó tan pronto como terminó y me preguntó qué pensaba y le dije que había sido un terrible y gran error”.

Khan recordó haberle preguntado a Diana qué harían los miembros de la realeza. “Ella fue absolutamente clara y dijo que les pedirían (a ella y a Carlos) que se divorciaran”. Así fue. Un mes después de la transmisión de la entrevista de la que hablaba el mundo, la reina Isabel II le pidió a Carlos y Diana que pusieran final a esta situación y se divorciaran.

