El engaño por el que Lady Di creyó que la niñera de Harry y William había quedado embarazada de Carlos

La princesa Diana llegando a la Royal Geographical Society en Londres para pronunciar un discurso sobre los peligros de las minas terrestres en todo el mundo. 12 de junio, 1997 (Reuters)

La princesa Diana fue engañada para que concediera su famosa entrevista al programa Panorama en 1995. El periodista Martin Bashir trataba de convencer por todos los medios a Lady Di para que hablara antes las cámaras de su miserable vida en la familia real británica. Para persuadirla, Bashir le habría hecho creer que la niñera de sus dos hijos, Tiggy Legge-Bourke, había quedado embarazada del príncipe Carlos de Inglaterra.

La impactante revelación se encuentra entre las pruebas aportadas a la investigación que la BBC ordenó hace unos meses sobre los medios empleados por Bashir para persuadir a Diana y en medio de fuertes críticas. Incluso el príncipe William recibió con satisfacción el inicio de una investigación sobre cómo Bashir obtuvo la impactante entrevista con su madre.

Según algunos de los testimonios obtenidos en el curso de dicha investigación, el periodista británico le enseñó a Diana una factura falsa del aborto que se había practicado la niñera real tras quedar embarazada del heredero del trono británico

El juez retirado de la Corte Suprema, Lord Dyson, entrevistó a 17 testigos mientras investiga las acusaciones de que la emisora encubrió el operativo sin escrúpulos de Bashir para que Lady Di aceptara sentarse frente a las cámaras. El periodista está acusado de vender mentiras viles a la vulnerable princesa para obtener su explosiva primicia televisiva.

El príncipe Harry y Tiggy Pettifer en abril de 2006 (Shutterstock)

Se decía que Diana estaba obsesionada con la idea de que Carlos quería asesinarla para casarse con la niñera de Harry y William. La princesa estaba tan convencida de que Legge-Bourke había quedado embarazada de su marido que Sir Robert Fellowes, el secretario privado de la reina y cuñado de Diana, inició una investigación, después de que la princesa supuestamente se acercó a Tiggy en una fiesta y le dijo: “Lamento lo del bebé”.

Esta idea fija en su cabeza, según indica el tabloide The Daily Mail con fuentes conocedoras de la investigación, animó a la princesa Diana a conceder su famosa entrevista y hablar públicamente de sus problemas con su marido y la familia real británica.

En 1999, Legge-Bourke se casó con su novio de la infancia, Charles Pettifer, y dejó el empleo en la casa real. No invitó a Camilla Parker Bowles a la boda y el príncipe Carlos declinó su invitación, pero tanto William como Harry estuvieron allí.

Tiggy se convirtió en la figura materna de los príncipes tras la muerte de Diana- el 31 de agosto de 1997- y el cariño entre ellos sigue vigente hasta la fecha. Fue invitada a la boda de los duques de Sussex, celebrada el 19 de mayo de 2018, y un año más tarde fue parte de una selecta lista de participantes del bautismo de Archie Harrison en el Castillo de Windsor. Se cree que es madrina del hijo de Harry y Meghan Markle.

Carlos y los príncipes William y Harry con Tiggy Legge Bourke en el aeropuerto de Zurich en 1999 (Shutterstock)

El citado medio indicó Lord Dyson, contratado por la BBC en noviembre, ha comenzado a escribir su informe, que podría condenar a los ex jefes corporativos de la cadena.

La investigación de la cadena BBC, que se prolongará algunas semanas más, también arroja que Diana había cancelado la entrevista, antes de que Bashir la convencieron con más mentiras una semana antes de la filmación, y que la carta a escrita a mano de Diana a la BBC exonerando a Bashir supuestamente fue dictada “palabra por palabra” por el propio reportero, añade la información exclusiva de The Daily Mail.

Bashir es acusado de conseguir aquella primicia al hacer creer a Diana que el servicio secreto estaba escuchando sus conversaciones y también por usar falsos extractos bancarios para conseguir que su hermano, Charles Spencer, ayudara a cerrar la entrevista.

El propio Charles Spencer afirmó que accedió al encuentro entre su hermana y Bashir después de que el periodista utilizara tácticas “puramente deshonestas”.

La famosa entrevista a Lady Di: "Éramos tres en el matrimonio, estaba un poco concurrido"

Según publicó el domingo el diario The Telegraph, Bashir ha reconocido al ex juez contratado por la BBC que falsificó unos documentos bancarios para hacer creer al hermano de Lady Di que su equipo vendía información a la prensa. Sin embargo, aseguró que lo hizo cuando el conde ya le había presentado a su hermana, no antes.

“Esta investigación independiente es un paso en la dirección correcta”, afirmó el duque de Cambridge, segundo en la línea sucesoria al trono británico, en un comunicado difundido por el Palacio de Kensington en noviembre pasado.“Debería ayudar a establecer la verdad tras las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y las decisiones tomadas por quienes estaban en la BBC en ese momento”, añadió.

El duque estuvo en contacto con la BBC para asegurarse de que contrataran a un juez superior que “establecerá la verdad” sobre la entrevista a Bashir con la princesa Diana.

