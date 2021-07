El príncipe Harry confirmó que está escribiendo sus memorias: la nueva “bomba” que sacudirá a la familia real británica

El príncipe Harry publicará sus memorias a finales de 2022

El príncipe Harry confirmó que ha estado escribiendo en secreto sus memorias durante casi un año. El explosivo libro sobre su vida en la familia real del nieto de la reina Isabel II estará a la venta a finales de 2022, informó el lunes la editorial Penguin Random House.

El duque de Sussex, de 36 años, ha estado trabajando en la publicación con el escritor J. R. Moehringer, un reconocido periodista ganador del Pulitzer en 2000.

Moehringer ha escrito previamente memorias para la leyenda del tenis Andre Agassi y el cofundador de Nike, Phil Knight, así como su propia autobiografía, “The Tender Bar”, que actualmente está siendo convertida en película bajo las órdenes de George Clooney.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo el príncipe Harry en un comunicado.

“Estoy escribiendo esto no como príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, agregó el duque de Sussex.

El duque de Sussex asistiendo a una mesa redonda de discusión sobre igualdad de género con The Queen's Commonwealth Trust (QCT) y One Young World en el Castillo Windsor (Foto: REUTERS)

Harry y su esposa Meghan Markle dejaron sus funciones reales a principios de 2020 y están viviendo en California con sus dos hijos, Archie y Lilibet. El pasado febrero, el matrimonio informó a Isabel II que no volverían a trabajar como miembros de la familia real británica.

La fecha de lanzamiento de la publicación está programada tentativamente para fines de 2022. Se informó además que el príncipe Harry donaría las ganancias a la caridad luego de haber firmado recientemente acuerdos lucrativos con Netflix y Spotify.

El acuerdo del libro se produce después de que Harry y su esposa estadounidense fueran noticia mundial durante su explosiva entrevista de dos horas con Oprah Winfrey.

Markle, de 39 años, recientemente publicó “The Bench”, un libro infantil, y acaba de anunciar su primer proyecto con Netflix; producirá una serie animada sobre la historia de una niña. En tanto, Harry prepara una serie documental sobre los Invictus Games para la plataforma.

