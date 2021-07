La explosiva entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle fue nominada a los premios Emmy

El príncipe Harry y Meghan Markle nominados a los Emmys por su explosiva entrevista con Oprah (Reuters)

La explosiva entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron a la popular presentadora Oprah Winfrey en marzo de este año, logró figurar en la lista de los nominados a los premios más codiciados de la industria de la televisión estadounidense, los Emmy Awards, en la categoría Mejor serie de no ficción conducida o especial.

El especial, transmitido por la cadena de televisión estadounidense CBS, está nominado junto con programas como “My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman”, " United Shades of America W. Kamau Bell”, “VICE “y “Stanley Tucci: Searching for Italy”.

Emitida el pasado 8 de marzo, la minuciosa entrevista en los EEUU fue vista por 17,1 millones de personas, que pudieron observar cómo la presentadora le preguntaba a la ex actriz estadounidense por su experiencia como miembro de la realeza británica.

Meghan, que repitió varias veces que fue “silenciada” cuando ingresó a la familia real, reveló también que durante esa época vivió los peores momentos de su vida, incluso con pensamientos suicidas mientras estaba embarazada. “Simplemente no quería seguir viva”.

Meghan Markle y Oprah

En la entrevista Meghan reveló de forma explosiva que uno de los miembros alto rango de la familia real había mostrado “preocupación” por el color de piel de su hijo Archie, antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019, y sugirió que no fue nombrado príncipe por ese motivo.

Cuando se incorporó más tarde a la entrevista, el príncipe confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto. “Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó Harry, quien agregó que fue “chocante”.

Tras las revelaciones, Buckingham aseguró que investigarían las acusaciones de racismo en la institución, con un comunicado que señalaba: “A la familia entera le entristece conocer el alcance total de lo desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos comentados, particularmente el de la raza, son preocupantes. Mientras que las versiones pueden variar, se han tomado muy en serio y la familia se encargará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia”.

El príncipe Harry y Meghan Markle nominados a los Emmys por su entrevista con Oprah (Reuters)

Uno de los momentos más duros para el hijo de Lady Di fue cuando reveló que está distanciado de su hermano, William, y dijo que la relación con su padre había empeorado tanto que en un momento dado el príncipe Carlos dejó de responder a sus llamadas.

“Me siento muy decepcionado. Él ha pasado por algo similar. Sabe lo que es el dolor. Y Archie es su nieto. Pero siempre lo voy a amar. Y va a seguir siendo una de mis prioridades solucionar esa relación”, dijo Harry sobre su relación con el príncipe de Gales.

El pasado 19 de febrero, los duques de Sussex confirmaron a Isabel II que no volverían a trabajar como miembros de la familia real británica, tras haber decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independientes. Tras esta confirmación, la reina de Inglaterra, de 95 años, decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia.

Desde su llegada a California, la pareja real se asoció con Oprah para una serie documental de Apple TV+ centrada en la salud mental, anunciaron el lanzamiento de su organización sin fines de lucro, Archewell Foundation, y Meghan incluso escribió un nuevo libro para niños, “The Bench”. También firmaron millonarios contratos con Netflix y Spotify.

SEGUIR LEYENDO: