Mensajes, una noche de copas y “ghosteo”: los detalles de la relación entre Piers Morgan y Meghan Markle

Piers Morgan: "Meghan Markle me ghosteó"

Las fuertes críticas de Piers Morgan a Meghan Markle, que provocaron las quejas formales de la duquesa de Sussex contra la emisora británica ITV y la renuncia del conductor del programa Good Morning Britain, volvieron a poner en foco la relación entre el periodista y la ex actriz.

“Entiendo que no te agrada Meghan Markle, lo has dejado muy claro varias veces en este programa”, le dijo al meteorólogo Alex Beresford al ex editor del Daily Mail Piers Morgan en el programa que llevó a la renuncia de Morgan. “Tengo entendido que tienes una relación personal con Meghan Markle, o la tuviste y ella rompió contigo... Tiene derecho a cortarte si quiere. ¿Ha dicho algo sobre ti desde que terminó? No creo que lo haya hecho, pero aun así continúas tirándole basura”.

Ahora, los usuarios de Internet han resurgido un video que mostraría las raíces de la aversión de Piers Morgan con la duquesa de Sussex.

En una aparición en 2018 en el “Late Late Show” de Irlanda, Morgan dijo que la ex actriz de “Suits” lo “ghosteó” después de que se reunieron para tomar unas copas la misma noche que le presentaron al príncipe Harry.

Según su versión de los hechos, él y Markle entablaron una amistad después de que comenzaron a seguirse en Twitter (Morgan había seguido a varios actores de “Suits” y Markle lo siguió a él). Markle le dijo en 2015 que ella era una “gran fan” suya y que le enviaría adelantos de episodios de “Suits”.

“Pensé que estábamos construyendo una buena amistad”, dijo Morgan.

Meghan Markle en una escena de Suits

El presentador dijo que Markle le preguntó si quería juntarse cuando ella estaría en el Reino Unido para otro evento. La invitó a su pub favorito, donde dijo que tomaron unas copas antes de que ella se dirigiera a una fiesta.

“Nos llevamos estupendamente, y luego la puse en un taxi”, dijo Morgan. “Y resultó ser un taxi que la llevó a una fiesta donde conoció al Príncipe Harry. Y luego, la noche siguiente, cenaron juntos en solitario, y esa fue la última vez que supe de Meghan Markle”.

“¡Ella me ghosteó, Ryan!”, continuó Morgan. “Meghan Markle me ghosteó”.

“Me gustó mucho, por eso me duele”, dijo Morgan mientras se reía. “Me temo que solo es una escaladora social leve”.

Morgan ha estado casado desde 2010 y pese a que calificó su relación con Markle como una “amistad”, el término “ghostear” se usa a menudo para referirse a quien deja de comunicarse tras una cita o una relación.

Morgan continuó la entrevista especulando que el príncipe Harry podría haberle dicho a Markle que dejara de hablarle. También dijo que otro actor de “Suits” lo había “ghosteado” al mismo tiempo que Markle y que parecía haber recibido instrucciones de no hablar con él.

Aún así, en un primer momento Morgan había apoyado la relación entre la actriz y el príncipe Harry. Cuando se formalizó el vinculo, Morgan dijo que la ahora duquesa era una buena opción para la familia real.

En diciembre de 2016 escribió: “Ambiciosa sobre su carrera como actriz, sí. Pero no hay nada de malo en eso, y ella es genuinamente talentosa, como sabrán los fanáticos de su programa de televisión Suits”.

“Más importante aún, parece tener una preocupación real y conmovedora por el futuro del planeta y sus miembros más empobrecidos y vulnerables”, agregó. “En cuanto a la idoneidad de Meghan, considere esto: ha vivido un poco la vida, profesional y sexualmente, y no es una virgen ingenua de 19 años como Diana”.

El periodista y presentador de televisión Piers Morgan mira mientras lleva a su hija Elise a la escuela, después de que salió del programa matinal del canal ITV debido a sus críticas a Meghan, la esposa del príncipe Enrique, en Londres, Reino Unido. 10 de marzo, 2021. REUTERS/Toby Melville

Morgan también defendió a Meghan respecto a las críticas por su relación con su padre Thomas Markle en mayo de 2018.

Sin embargo, en diciembre de 2018, seis meses después de la boda de Meghan y Harry, Piers cambió de opinión y acudió al Daily Mail para hablar sobre sus sentimientos sobre Meghan.

El titular decía: “Meghan Markle es una despiadada actriz trepadora social que ha conseguido el papel de su vida y está decidida a aprovecharlo todo lo que pueda, y es por eso que el Palacio está empezando a volverse contra ella”.

Morgan dijo que había sido“utilizado por unos actores de serie B que me usaron para avanzar en su carrera. Pero cuando alguien más importante como es el príncipe Harry apareció en sus vidas, fui desechado como una bolsa de patatas”.

Morgan escribió: “Si no estás familiarizado con el término ‘ghostear’, es cuando alguien que pensabas que era un amigo de repente corta toda comunicación contigo, sin advertencia, y luego nunca más escuchas otra palabra de esa persona”.

“Lo recuerdo muy claramente porque nunca me había pasado antes”.

También criticó a Meghan por sus supuestos planes de “luchar por el feminismo”. Advirtió que la duquesa tendría problemas para “sermonearnos a todos sobre la igualdad, mientras sus sirvientes ahuecan sus almohadas con monogramas dorados y su chófer calienta la flota de Rolls Royce antiguos”.

Además, el presentador cambió de opinión sobre Thomas Markle, a quien calificó de “padre amoroso”.

Desde entonces, y hasta su renuncia de este miércoles, Morgan ha utilizado las redes sociales y su programa matutino de ITV para arremeter contra la duquesa de Sussex. Según Grazia, ha tuiteado sobre ella más de 60 veces solo en el último mes.

Por su parte, Meghan Markle nunca ha hablado sobre su amistad con Morgan, ni ha respondido públicamente a ningún comentario que él haya hecho sobre ella.

