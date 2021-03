Piers Morgan renunció a su programa y volvió a atacar a Meghan Markle: “El daño que ha hecho a la monarquía es despreciable”

Piers Morgan habló ante la prensa este miércoles en su casa de Londres

El periodista británico Piers Morgan, quien el martes criticó duramente a Meghan Markle por sus declaraciones contra la Corona británica en una entrevista con Oprah Winfrey, habló con los medios este miércoles en la puerta de su casa tras presentar su renuncia al programa Good Morning Britain y volvió a atacar a la duquesa de Sussex: “No creo casi nada de lo que sale de su boca. El daño que le ha hecho a la monarquía británica y a la reina es enorme y francamente despreciable”.

“Creo en la libertad de expresión, creo en el derecho a tener una opinión. Si la gente quiere creerle a Meghan Markle, tiene todo el derecho a hacerlo”, expresó Morgan. Sin embargo, dejó en claro que él no le cree en absoluto a la esposa del príncipe Harry y aseguró que con sus declaraciones ha hecho un daño muy grande “en un momento en que el príncipe Felipe está en el hospital”.

El periodista afirmó que se hará cargo de sus declaraciones y que si tiene que renunciar “por expresar una opinión sincera sobre Meghan Markle y esa diatriba de letrina que salió en esa entrevista, que así sea”.

Morgan también se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter con una frase del ex primer ministro británico Winston Churchill hablando acerca de la libertad de expresión. “El lunes dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y todavía no lo hago. Si lo hizo, está bien. La libertad de expresión es una colina por la que estaría feliz de dar la vida. Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a dedicar más tiempo a mis opiniones”, escribió el presentador.

"La idea de algunas personas sobre la libertad de expresión es que son libres de decir lo que quieran, pero si alguien responde algo, es un ultraje", fue la frase de Churchill que utilizó Morgan para defenderse.

Sussana Reid, compañera de Morgan durante más cinco años en Good Morning Britain, se refirió a la renuncia de su colega y aseguró que a partir de ahora será un programa “muy distinto”, al tiempo que añadió que él ha sido una “voz para muchos de ustedes” (en referencia a los telespectadores) a través del Brexit y la pandemia de coronavirus.

“Sin duda, es un locutor abierto, desafiante, obstinado y disruptivo. Tiene muchos críticos y muchos fans. Sabrán que no estaba de acuerdo con él sobre la entrevista de Meghan. Él mismo aclaró ayer sus comentarios sobre la salud mental de ella en el programa. Hay muchas voces en Good Morning Britain y todo el mundo tiene su opinión. Pero ahora Piers ha decidido dejar el programa. Algunos de ustedes pueden animar y otros pueden abuchear”, continuó Reid.

El martes, Morgan salió abruptamente del set de Good Morning Britain tras ser criticado por los duros comentarios que hizo contra Markle por la entrevista que dio a Oprah Winfrey en compañía del príncipe Harry.

“Ok, he terminado con esto”, dijo mientras se encaminaba a la salida.

Piers Morgan se sale del set de Good Morning Britain

El meteorólogo Alex Beresford encaró al ex editor del Daily Mail por asegurar que no creía que Meghan Markle tuviera pensamientos suicidas, como dijo ella en la entrevista. “¿Es demasiado tarde para las nominaciones al Oscar? #Meghan”, arremetió más tarde en su cuenta de Twitter.

En el siguiente programa, Beresford dio su opinión acerca de los sucedido. Primero comentó que la pareja de Sussex ha tenido una gran cantidad de prensa negativa en torno al compromiso, la boda y la vida en general que decidieron llevar. “Ha sido increíblemente dañino, claramente para la salud mental de Meghan y también para Harry”, comentó.

“Entiendo que no te agrada Meghan Markle, lo has dejado muy claro varias veces en este programa”, comenzó directamente hacia Piers Morgan. “Tengo entendido que tienes una relación personal con Meghan Markle, o la tuviste y ella rompió contigo... Tiene derecho a cortarte si quiere. ¿Ha dicho algo sobre ti desde que terminó? No creo que lo haya hecho, pero aun así continúas tirándole basura”.

Piers Morgan salió del set luego de que recordaran la relación que tuvo con Meghan Markle (Foto: Captura de pantalla/Good Morning Britain)

En 2016, Piers y Meghan tuvieron un único encuentro en Londres, un viaje que hizo la ahora duquesa para asistir a Wimbledon, donde conoció a Harry. Luego de cita, el presentador contó: “puse a Meghan en el taxi que la llevó a conocer a Harry”.

Desde que se reveló la relación entre los duques de Sussex, Piers Morgan no ha perdido la oportunidad de exponer el tema. Dijo al Daily Mail que había sido “utilizado por unos actores de serie B que me usaron para avanzar en su carrera. Pero cuando alguien más importante como es el príncipe Harry apareció en sus vidas, fui desechado como un saco de patatas”.

Con ese contexto, el meteorólogo encaró a Morgan por su comportamiento y él salió indignado del set diciendo: “Lo siento, nos vemos luego, no puedo hacer esto”.

Ante la inesperada salida del presentador Beresford se apresuró a responder: “es un comportamiento absolutamente diabólico. Lo siento pero Piers se desahoga regularmente y todos tenemos que sentarnos aquí a escuchar (...) fue increíblemente duro de ver. Tiene la habilidad de venir aquí y hablar desde una posición que no entiende del todo”.

Unos 20 minutos más tarde, Morgan volvió a aparecer ante las cámaras acusó a su compañero de hacer un “ataque despectivo personal” en el programa. Aseguró que como compañeros de trabajo deberían hablar del tema personalmente.

El momento en que Morgan abandona el show

Luego de la entrevista de Meghan y Harry, el presentador arremetió contra ellos al decir que esta había sido “un maratón de basura de dos horas de nuestra familia real”. Entre los temas abordados por los duques estuvo que la familia tuvo conversaciones “sobre lo oscura que sería la piel del bebé cuando naciera, [sobre] qué significaría o cómo se vería”.

Alex Beresford explicó más adelante en el programa que respetaba a Morgan como su co-protagonista del programa y que no lo acusaba de racismo. Sin embargo, expresó su molestia por la preocupación racial del color de piel de un bebé. Contó que a él en una ocasión, un colega le preguntó: “¿De qué tono de cacao va a salir? Cuando eres mestizo, la gente te dice cosas que no dirían a una persona negra“.

Los comentarios de Morgan generaron repudio por fuera del set de Good Morning Britain. La oficina de comunicaciones del Reino Unido indicó el martes que había recibido más de 40.000 quejas formales por el comportamiento del presentador, y que en consecuencia abriría una investigación al respecto. Prácticamente en paralelo, Morgan comunicó su renuncia al programa.

ITV, la señal que lo transmite, indicó en un comunicado que “luego de mantener conversaciones con ITV, Morgan ha decidido que es el momento de dejar Good Morning Britain. ITV ha aceptado la decisión y no tiene nada más que agregar”.

