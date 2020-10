Lady Di vivió su matrimonio como un “infierno” y creía que el príncipe William debía ser rey en lugar de Carlos

La boda real del príncipe Carlos y Lady Di, que se llevó a cabo el 29 de julio de 1981 en la Catedral de Saint Paul, en Londres, acaparó la atención del mundo entero y fue seguida a través de los medios de comunicación por más de 750 millones de personas

La princesa Diana decribió su matrimonio con el príncipe Carlos como “un infierno desde el principio” y aseguró que no creía que fuera apto para ser rey. La serie de revelaciones, hasta ahora desconocidas, saldrán a la luz en un documental que se estrenará esta semana en el Reino Unido.

Lady Di describió su dolor en una charla con el editor de un periódico tres meses antes de revelarle al mundo su traumática relación con el hijo mayor de la reina Isabel II en el programa “Panorama” de la BBC en 1995.

Hoy, a casi 25 años después de esa asombrosa entrevista en la que Diana realizó declaraciones como "éramos tres en este matrimonio. . . así que estaba un poco abarrotado ", un nuevo documental revela cómo ella ya había buscado contar su historia.

En “Diana: La verdad detrás de la entrevista”, que se transmitirá el miércoles en el Reino Unido, el ex editor del medio Daily Telegraph, Max Hastings, contó cómo fue su encuentro de dos horas con la madre de los príncipes William y Harry. “Ella dijo: ‘Estoy terriblemente ansiosa por que salga mi versión de esto’".

"Primero que nada, quedó claro cuánto odiaba a Carlos. Y cuando le pregunté ‘¿hubo momentos felices alguna vez?’ ella dijo ‘no, el matrimonio fue un infierno desde el primer día’ ", recordó Hastings sobre esa charla.

Carlos y Diana con los príncipes Harry y William en 1995 (Shutterstock)

También afirmó que Diana ponía toda su atención en su hijo mayor, el príncipe William. “Dijo que lo único que le importaba era la sucesión de William al trono”, señaló el periodista. Y agregó: “Me dijo de manera bastante explícita: ‘No creo que Charles pueda hacerlo’”. Según Hastings, la princesa deseaba que Carlos se hiciera a un lado como heredero al trono y que William ocupara su lugar.

Estas nuevas revelaciones se conocen mientras la serie “The Crown”, que transmite Netflix, se prepara para emitir su cuarta temporada, que pone al descubierto la infelicidad en el matrimonio real.

El periodista Martin Bashir ha sido acusado de conseguir aquella explosiva entrevista con Diana en la BBC mediante falsas informaciones y falsificando pruebas (AP)

Casi 23 millones de espectadores sintonizaron la BBC en el Reino Unido aquel 20 de noviembre de 1995 para ver la entrevista en que Lady Di desnudó su alma sobre su matrimonio fallido con el príncipe Carlos y sobre la aventura del heredero con Camilla Parker Bowles.

Los periódicos al día siguiente no hablaban de otra cosa. El país entero no tenía otro tema de conversación. Indignada, Isabel II envió una carta a Carlos y Diana solicitándoles que pusieran final a esta situación y se divorciaran.

El nuevo documental también plantea preguntas sobre cómo Martin Bashir, autor también de “Living with Michael Jackson”, el célebre documental que arruinó para siempre la reputación del “Rey del Pop”, consiguió el apoyo del hermano de Diana, Earl Spencer, para que ella aceptara sentarse ante las cámaras.

En las últimas semanas, Bashir fue acusado de conseguir aquella primicia real al hacer creer a Diana de Gales que el servicio secreto estaba pinchando sus conversaciones privadas y también por usar extractos de cuentas bancarias falsos para conseguir que su hermano ayudara a cerrar la entrevista.

“Diana creía absolutamente que los servicios de seguridad la estaban vigilando”, dijo al mencionado periódico inglés David Puttnam, el productor que una vez expulsara a Dodi Al-Fayed del rodaje de “Carros de fuego” por ofrecer cocaína a los actores. “Pero no tengo manera de saber si es verdad o no”, añadió.

Charles Spencer, con sus sobrinos y su cuñado, el príncipe Carlos, en el funeral de Diana de Gales el 6 de septiembre de 1997

También se hace eco de las afirmaciones hechas recientemente en The Sunday Times de que se le mostraron documentos falsos a Spencer que pretendían mostrar a un ex miembro de su personal recibiendo pagos por información de su hermana.

A principios de este mes, la BBC le dijo al Sunday Times que Bashir no estaba en condiciones de responder. “Las preguntas sobre la entrevista de Panorama con la princesa de Gales y, en particular, la ‘simulación’ de los extractos bancarios, fueron cubiertas en la prensa en ese momento”, se lee en el comunicado. “Los registros internos de la BBC de la época indican que la princesa confirmó por escrito que estos documentos no influyeron en su decisión de conceder la entrevista”.

La última imagen con vida de la princesa de Gales en París

Diana de Gales perdió la vida en un fatal accidente automovilístico en París, en la madrugada del 31 de agosto de 1997. Su partida causó gran impacto. Justo cuando recuperaba la felicidad al lado del magnate egipcio Dodi al Fayed, un evitable incidente terminaba con la vida de los enamorados. Diana y su novio, casualidades de la vida, huían de los paparazzi, y cuando estaban en el Puente del Almá, su vehículo chocó contra unas de los columnas. Tres horas después, Lady Di fallecía a los 36 años y dejaba al mundo conmocionado. Junto con ella y su pareja falleció también su chofer, Henri Paul. El único sobreviviente fue el guardaespaldas de Al Fayed, Trevor Rees-Jones.

