Sorpresa en el Reino Unido: Meghan Markle habla “perfecto” español y con acento argentino

Sorpresa en Reino Unido por el español “perfecto” con acento argentino que habla Meghan Markle (AP Images)

Durante una visita que hizo junto a su marido, el príncipe Harry, a una organización benéfica de Los Ángeles, Meghan Markle no solo mostró sus habilidades culinarias ayudando a ex convictos y ex miembros de pandillas callejeras a preparar comida para personas de bajos recursos, sino que también impresionó por el dominio del español.

La duquesa de Sussex “habló español perfectamente”, dijo a la revista People el padre Greg Boyle, a cargo de la iniciativa Homeboy Industries y que conoce desde hace más de 20 años a Meghan y a su madre, Doria Ragland, pero que no sabía de esta faceta políglota de la ex actriz. “Ella pasó directamente a conversar en ese idioma, y fue toda una revelación, además lo hacía muy bien”, añadió el sacerdote.

Los duques de Sussex fueron voluntarios por un día en el programa Homeboy Industries, con sede en Los Ángeles

Lo cierto es que, aunque a muchos les sorprendió, no es noticia que Markle conozca el idioma dado que, tras obtener una doble licenciatura en Teatro y Relaciones Internacionales en la universidad Northwestern, Illinois, trabajó por unos meses en la embajada de Estados Unidos en Argentina, donde pudo familiarizarse con el idioma.

La propia Markle lo confirmó, durante una entrevista con el presentador escocés-estadounidense Craig Ferguson en el año 2013, que podía conversar perfectamente en dicho idioma, aunque, eso sí, con un acento marcadamente argentino. “¿De dónde sos? ¿Cuándo llegás? ta ta ta ta”, bromeó la entonces protagonista de la serie “Suits”, que también contó que había estudiado ocho años francés.

Los duques de Sussex en su última aparición pública

El español Jorge Blanco, que entrenó a Markle antes que fuera la esposa del príncipe Harry, mientras ella filmaba “Suits” en Canadá, confirmó en una entrevista con la revista Vanity Fair que la duquesa hablaba en castellano con él.

Blanco compartió una buena cantidad de tiempo con la californiana, ahora de 38 años, ya que fue el encargado de mantenerla en forma durante los años que la actriz en ascenso protagonizó el exitoso drama legal, que se filmaba en Toronto. “Entrené a Meghan durante el rodaje de la serie ‘Suits’. Hacíamos un poquito de artes marciales, boxeo y a veces kickboxing”, contó a la publicación el preparador físico, que en 2009 abandonó su España natal para probar suerte en la ciudad canadiense.

Aunque Meghan siempre ha sido descrita como una persona de carácter duro y frío, y de tener un comportamiento “dictatorial” con las personas que trabajan para ella, la realidad es que a Blanco le pareció todo lo contrario. Sobre la personalidad de la esposa de Harry afirmó que es muy amable y que pasó buenos momentos con ella. “Yo me lo pasé muy bien entrenándola porque es súper simpática y además habla español, eso sí, con acento argentino”.

Por otro lado, los duques de Sussex siguen ayudando organizaciones benéficas de Los Ángeles mientras terminan de definir su propia fundación benéfica, a la que llamarán Archewell. Hay que recordar que el príncipe y su esposa junto a su hijo Archie están viviendo en California desde el mes de marzo tras oficializar su renuncia como miembros de alto rango en la familia británica.

