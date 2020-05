El ex entrenador de Meghan Markle reveló que la duquesa de Sussex habla español con acento argentino

Jorge Blanco es el personal trainner que entrenó a Meghan Markle en Canadá

El español Jorge Blanco, que entrenó a Meghan Markle antes que fuera la esposa del príncipe Harry, mientras ella filmaba “Suits” en Canadá, habló en una entrevista con la revista Vanity Fair sobre los momentos que compartió con la ahora duquesa de Sussex.

Blanco compartió una buena cantidad de tiempo con de la californiana, ahora de 38 años, ya que fue el encargado de mantenerla en forma durante los años que la actriz es ascenso protagonizó el exitoso drama legal que se filmaba en Toronto. "Entrené a Meghan durante el rodaje de la serie ‘Suits’. Hacíamos un poquito de artes marciales, boxeo y a veces kickboxing”, contó a la publicación el preparador físico, que en 2009 abandonó su España natal para probar suerte en la ciudad canadiense.

Aunque Meghan siempre ha sido descrita como una persona de caracter un duro y frío, y de tener un comportamiento “dictatorial”, la realidad es que a Blanco le pareció todo lo contrario.

Sobre la personalidad de la esposa de Harry afirmó que es muy amable y que pasó buenos momentos en los entrenamientos. “Yo me lo pasé muy bien entrenando con ella porque es súper simpática y además habla español, eso sí, con acento argentino”. Hay que recordar que Markle hizo una pasantía en la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires tras terminar sus estudios universitarios en California.

Jorge Blanco tiene entre sus clientes famosos a Drake y Robert Pattinson

Consultado sobre sí intuyó en algún momento que podría llegar tan alto, el originario de Zaragoza contestó: “¡La verdad es que nunca pensé que podía llegar a ser una princesa!".

“No sé si ahora que están por aquí (se refiere a que la pareja real ahora viven en EEUU) podría volver a entrenarla porque mis horarios son bastante complicados, pero si me llama, no me importaría entrenarlos a los dos”, bromeó.

Sus alumnos lo llaman “Spaniard” y aunque es abogado, decidió dedicarse al entrenamiento personalizado porque le divierte. Y la verdad que no le fue nada mal. Poco a poco fue haciéndose un nombre entre actores y cantantes. Gracias a ese trabajo tuvo entre sus clientes a muchas celebrities, entre ellas a la mencionada duquesa, al rapero Drake, y a la pareja conformada por Chris Hemsworth y Elsa Pataky, de quien hoy es socio.

Su gran amistad con el matrimonio Hemsworth-Pataky ha llevado al español a convertirse en uno de los personal trainers que forman parte de la app de entrenamiento, negocio fundado por los actores en 2019

A Blanco, que sueña con entrenar al tenista Rafa Nadal o a Fernando Alonso, no le gusta hablar demasiado sobre la intimidad de los famosos con los que trabaja, la discreción es fundamental en su rubro, pero ofreció a la revista algunos detalles de cómo fue el primer día en el gimnasio con Robert Pattinson, el próximo Batman del cine.

“Tenemos un amigo en común que también es actor y un día me comentó que tenía un colega que quería entrenar conmigo. Lo divertido fue que la primera media hora que lo estaba entrenando... ¡no sabía quién era! Al final de la clase ya me di cuenta de que también era actor, aunque no sabía bien qué películas había hecho”, contó Blanco. “Fue al despedirme cuando caí en que era el protagonista de ‘Crepúsculo’. Al principio es una persona muy tímida, pero luego es muy simpático y sobre todo muy respetuoso".

