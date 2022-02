Ucranianos en Perú cuentan el drama que viven a raíz de la invasión militar de Rusia

Cuando parece que ya hay esperanza, nos enfrascamos en este tipo de guerras. Ucrania es una nación que está a más de 12 mil kilómetros de Perú, y, sin embargo, eso no fue obstáculo para que algunos de ellos llegarán a nuestra patria buscando un futuro mejor.

Ucranianos que viven en Lima están angustiados y preocupados por su familia. Ellos hicieron una marcha pacífica en la embajada de Rusia, con banderas de su país y mensajes fomentando la paz y que Putin detuviera los ataques a su país.

“Ay Dios, que difícil, solo quiero paz, Ojalá que lleguen a un acuerdo”, dice de manera conmovedora Olesia, mujer de nacionalidad ucraniana que radica hace algunos años a la Banda del Chino.

La guerra ha comenzado, los ucranianos en Lima sienten frustración ante la lejanía y no poder hacer nada por sus familiares.

“Qué dolor para una mamá y un papá explicar por qué están bombardeando o se escucha los sonidos y tienen que correr al sótano”, manifiesta Olesia.

Y es que, cada hora, cada segundo o cada minuto, están pendientes de los suyos que allá en Ucrania tratan de ponerse a buen recaudo. “Al ejército ruso no les importa la gente porque atacan a todo. Por eso, es muy importante, que se queden en sus casas ahora”, revela Alexander Kobzar entre lágrimas, mientras sostiene su bandera de Ucrania en las afueras de Embajada de Rusia, a donde llegó a protestar, ya que hoy comenzaron a bombardear su ciudad.

“Es un día triste para nosotros porque hoy a las 4:00 a.m. ha entrado el ejército ruso, mi familia está ahora asustada. Hoy es Ucrania y mañana puede ser tu país, porque Rusia es un país agresivo y tienen que parar a Putin”, agregó Alexander a La Banda del Chino.

“Me siento mal, yo no he dormido toda la noche y me siento súper preocupado, me duele por mi país y por todos. Nosotros queremos la paz”, sostuvo Alexander Kobzar.

Su familia y amigos le envía a su celular video de los ataques rusos, los cuales son muy desgarradores por todo el daño que ocasionan los misiles en su ciudad. Se oye llantos de niños, que lloran de manera desgarradora y buscan en los sótanos su salvación.

Junto a su amigo y compatriota Mod Rostislav han sido militares en su país y no temen en volver de ser necesario. “En cualquier momento, nosotros podemos comprar pasajes e ir y también combatir ahí”, confiesa.

“Nosotros somos guerreros, vamos a luchar por nuestra tierra. De qué nos sirve esperar aquí cuando nuestras familias están en peligro. Por ahora, tenemos comunicación con ellos”, agregó.

“La familia es todo lo que me queda en esta vida”, señala Alexander Kobzar, sin embargo, por su parte Mod dice lo siguiente: “Es mejor combatir nosotros, que somos jóvenes, que vayan nuestros padres

Embajada de Rusia no respeta la protesta

A ellos les apena como la embajada de Rusia no respeta su protesta pacífica. “Les parece esto broma, por eso, nos estaban grabando y se reían”, comenta de manera furiosa Alexander Kobzar.

Este jueves, fue el cumpleaños de Olesia, debería ser una tarde de festejos, pero es la fecha en qué comenzó la guerra en su país, “Mi ciudad si bombardearon varias bases militares, que tenemos. No tengo hermanos y mi mamá está sola llorando y yo llorando acá. No queda nada, únicamente rezar y tener fe que se arreglará”, acotó.

“Tengo muchos amigos rusos que nos están apoyando y sé que querían hacer protestas de acuerdo, siempre que sea de paz, por favor”, agrega.

Las casas en Ucrania tiene sótano

Olesia inmersa en el mundo del yoga no asimila las razones por las que su nación es protagonista de este conflicto. “Las casas en Ucrania todavía tienen sótanos que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre le decía a mi mamá para qué tenemos todavía ese sótano, hay que remodelarlo, y ahora en este momento pensando que gracias a Dios que tenemos ese sótano”, sentenció.

Modelo ucraniana que vive en Perú arremete contra Putin

Una modelo ucraniana que reside en Perú, identificada como @tory_laboratory, rompió en llanto al pronunciarse sobre el ataque militar de Rusia a su país natal. “Toda mi familia está allá, nadie puede entrar ni salir del país (...) mis papás está haciendo una bolsa de emergencia, viendo a dónde escapar”, comenzó diciendo. Asimismo, la tiktoker con 118.3 K seguidores arremetió contra el presidente de Rusia Vladímir Putin. “Ha dicho que quiere ‘protegernos’ y que los ucranianos ¿están pidiendo su ayuda?”, dijo indignada.

Esperamos todo cese antes que se pierdan más vidas e inocentes no puedan sobrevivir a los ataques producto de esta guerra que viene provocando Rusia.

