Día del padre: mensajes emotivos y saludos originales para compartir por WhatsApp, Instagram y Facebook

Hoy celebro no solo al hombre que me dio la vida, sino al que me enseñó a vivirla con integridad, pasión y valentía. Tu ejemplo como padre va más allá de las palabras, es una luz que ilumina mi camino en cada paso que doy. En este Día del Padre, quiero agradecerte por ser mi héroe, mi mentor y mi mejor amigo. ¡Te quiero mucho!