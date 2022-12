Animales como protagonistas, los videojuegos que puedes jugar si te gustó Stray

Desde vencer a un malvados jefes finales hasta intentar sobrevivir en un mundo que ha sido destruido por los humanos, así son las historias de los videojuegos que te prentamos (Captura de pantalla)

Stray, el juego protagonizado por un gato callejero, se convirtió en un éxito inesperado en el mundo de los videojuegos para este 2022, tan solo en los Game Awards —premios realizados para reconocer lo mejor de la industria videojueguil—, logró ganar las categorías de “Juego Indie” y “Debut Independiente”.

La creación de la desarrolladora BlueTwelve Studio logró la posición 55 de los videojuegos más comprados en este año en la plataforma digital de Steam (exclusivo para computadoras).

La historia de Stray, que singifica extraviado, se desarrolla en un mundo post apocalíptico donde el protagonista, un adorable gato dorado con una mochila en su lomo, tiene que arreglárselas para sobrevivir.

Si bien la trama es corta, los puzzles, la animación, soundtrack y mecánicas hacen de este videojuego uno de los mejores creados con un animal como protagonista. Durante la mayoría de las aventuras estás acompañado por un bot identificado como B-12, quien será parte fundamental para resolver alguno de los rompecabezas.

Stray ha sido tan bien recibido por la comunidad gamer, que una parte de los jugadores han comenzado a preguntar si habrá una segunda parte de las aventuras del felino que conquistó sus corazones, no obstante los desarrolladores aún no han esclarecido esta duda, pero mientras se resuelve este misterio te compartimos algunos videojuegos que están protagonizados por un animal.

Endling - Extinction is forever

En este videojuego eres la mamá de tres crías de zorro, tu responsabilidad será mantenerlos con vida en lo que queda del planeta Tierra (Captura de pantalla)

La productora española Herobeat Studios realizó un juego protagonizado por una familia de zorros donde la intención es evitar que cualquier de éstos sean dañados por alguno de los elementos que te encuentras en el camino, esta visión pone a los jugadores en “los patas” de algunas especies que todos los días intentan sobrevivir a los climas hostiles provocados por el cambio climático y la urbanización.

“Cómo la última madre zorro en la Tierra, tus cachorros necesitan todo tu cuidado para sobrevivir en un mundo despiadado al borde la destrucción”, describió la desarrolladora respecto a la sinapsis del juego.

Al estar a cargo de tres cachorros, tú como jugador eres responsable de cubrir todas las necesidades mientras exploras lo que queda de su hábitat. Los recursos se consiguen tras superar algunos puzzles y seguir los rastros de olor que hay por los diferentes mapas, aunque parece una tarea muy sencilla, es difícil porque no todos los alimentos que consigas van a ser suficientes para la familia.

Blacksad: Under the Skin

Investigar la corrupción que hay en una ciudad nunca ha sido fácil, sin embargo John Blacksad se las tiene que arreglar para resolver un crimen que sucedió en la década de los 50 en Nueva York (Captura de pantalla)

Ambientado en el Nueva York de la década de los 50, John Blacksad, un gato inspector, se se sumerge en los “bajos mundos” de la ciudad para investigar el asesinato del dueño de un club de boxeo.

Los jugadores tendrán la libertad de realizar la investigación como gusten, tomando en cuenta sus instintos felinos para resolver el caso, “toma decisiones en nombre de Blacksad e influye en el resultado del caso”, explicó la desarrolladora Péndulo Studios en su ficha técnica publicada en Steam.

Los desarrolladores aseguran que la trama es espeluznante y muy oscura. Entre las más de 3.000 reseñas que hay en la plataforma de Steam, la mayoría de las calificaciones son positivas.

Okami HD

Convertirte en Amateratsu en forma de un lobo blanco nunca fue tan divertido y asombroso como en Okami, gracias a su arte visual y mecánicas (Captura de pantalla)

Capcom suele entregar juegos que son aclamados por la comunidad gamer, Resident Evil, Street Fighter, Dino Crisis, Devil May Cry que han marcado algunas generaciones de consolas desde las década de los 90, no obstante entre su vasto catálogo de videojuegos hay uno que no recibió los reflectores como los mencionados anteriormente, Okami.

Hideki Kamiya, director del videojuego, realizó una historia que donde destaca los audiovisuales propios de la cultura japonesa en algunas críticas realizadas en los portales como Hobbyconsolas y Nintenderos, relacionan las mecánicas con un histórico de de la industria como lo es The Legend of Zelda.

En Okami estarás ayudando a Amaterasu, la diosa del sol, en forma de un lobo blanco legendario, para derrotar a Orochi, un demonio de ocho cabezas que busca convertir Japón en ruinas. Si bien el juego salió a principios de este siglo, la versión HD está adaptada para jugarse en la Nintendo Switch y PC.

SEGUIR LEYENDO: