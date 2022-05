Qué significa esa manía de tirar cosas al suelo que tienen los gatos

A veces vemos que nuestro gato trepa a una estantería repleta de pequeñas cosas y lentamente e incluso mirándonos, casi desafiante, empieza a darle con la patita hasta que tira algo al suelo

Más de una vez nos ha pasado que, estando tranquilos descansando, vemos que nuestro gato trepa a una estantería repleta de pequeñas cosas y lentamente e incluso mirándonos, casi desafiante, empieza a darle con la patita hasta que tira algo al suelo. Aunque no lo parezca, esta actitud de nuestro de gato no es por ser malo ni por ser perverso . Nuestro gato, no ha llegado al mundo para desafiarnos o hacernos sufrir.

Los gatos hacen esto por otros motivos para nada vinculados con ser seres malignos o malintencionados. Si bien los gatos son animales muy ágiles que pueden caminar entre los objetos sin tirarlos, gracias a su ductilidad y a sus características biológicas, es posible que nuestro gato tenga sobrepeso y no pueda esquivarlos tan fácilmente y, sin querer, los tire al suelo.

El remedio para este problema se llama enriquecimiento ambiental que permite que nuestro gato, un cazador nato en la naturaleza, se entretenga con lo que nosotros le brindamos en su entorno (iStock)

Otra causa puede ser el aburrimiento, si no nos ocupamos de sus posibilidades de diversión ni ponemos remedio a esa situación de abulia de nuestra parte. El remedio para este problema se llama enriquecimiento ambiental que permite que nuestro gato, un cazador nato en la naturaleza, se entretenga con lo que nosotros le brindamos en su entorno.

Un recurso de ese enriquecimiento puede ser esconderle trocitos de comida por toda la casa, estimulándole a encontrarlos como si estuviera cazando. Otra posibilidad es facilitarle el acceso a posiciones de altura en estanterías o bibliotecas para que pueda estar observando desde arriba lo que le rodea, en una posición que le da la confianza de poder percibir las supuestas amenazas.

Es posible que nuestro gato tenga sobrepeso y no pueda esquivarlos tan fácilmente y, sin querer, los tire al suelo (iStock)

Los gatos juegan con sus presas en la naturaleza y mantienen sus instintos intactos. Jugar con sus presas, en este caso nuestros objetos, podría ser una interpretación de esta acción.

Jugar con pelotas de papel y que nos las traiga o nosotros hacer mover en forma serpenteante una pelotita hincable en el extremo de un hilo sujeto a una ramita será para nuestro gato la “cacería " más maravillosa. Si no hemos sido capaces de estimularlos mentalmente, se aburrirán inexorablemente.

Si nuestro gato observa y aprende que le prestamos atención cuando tira algo, lo seguirá haciendo. Una conducta exitosa se repite

Este aburrimiento puede provocar una tendencia a compensarlo con más comida ingerida y el consecuente aumento de peso. Si nuestro gato observa y aprende que le prestamos atención cuando tira algo, lo seguirá haciendo. Una conducta exitosa se repite.

La visión de cerca de un gato no es tan buena como lo puede ser la de lejos. Esa es la razón por la que muchos gatos meten las patas en el agua antes de beberla para determinar con precisión dónde está. Esta puede ser una causa por la que tiren al suelo las cosas de nuestro entorno.

Lo más importante de todo es no retarlo. En los gatos el reto no sirve y lo que es peor aún

Si tu gato está por tirar algo con la pata, un recurso útil puede ser desviar su atención hacia otra cosa tirándole un juguete o levantándonos y yendo hacia la cocina donde el sinónimo claro es el alimento.

Lo más importante de todo es no retarlo. En los gatos el reto no sirve y lo que es peor aún, puede empeorar el comportamiento. Cualquier reprimenda en forma de grito, palmada u otra acción represiva puede crear y reforzar una situación de ansiedad que grabe el comportamiento no deseado que deseamos evitar.

