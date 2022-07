¿Los elefantes pueden sufrir trastorno de estrés postraumático?

Los resultados apoyan la hipótesis de que los elefantes salvajes tienen un "amortiguador social" (Getty Images)

Los elefantes huérfanos muestran signos de estrés a largo plazo, pero ponerlos con compañeros de edad similar puede revertir el efecto, según un nuevo estudio.

Los investigadores midieron los niveles de estrés del elefante africano de la sabana (Loxodonta africana) en Kenia tomando muestras de su estiércol y descubrieron que el apoyo social de otros elefantes de edad similar puede aliviar el estrés que se produce al perder a su madre.

Estudios anteriores han demostrado que las relaciones de apoyo con otros miembros de la misma especie disminuyen la respuesta al estrés de un individuo, un fenómeno denominado “amortiguación social”. Los resultados del nuevo estudio apoyan la hipótesis de que esta “amortiguación social” se produce en los elefantes salvajes.

“Observamos correlaciones que apuntan a la importancia de los compañeros de edad y las relaciones familiares para amortiguar la pérdida materna de los huérfanos supervivientes. Preservar los vínculos sociales en las poblaciones de animales salvajes puede hacer que los individuos de esas poblaciones sean más resistentes a las perturbaciones y optimicen su estado fisiológico”, aseguran los expertos de la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins que llevaron a cabo el estudio.

Los datos arrojados por el estudio sugieren que el apoyo social puede ayudar a reducir los niveles de estrés entre los elefantes huérfanos, y que el apoyo de compañeros de edad similar puede ayudar a reducir los niveles de estrés entre todos los elefantes (REUTERS)

Para el trabajo, publicado en la revista Communications Biology, el equipo recogió las respuestas al estrés de 25 elefantes africanos huérfanos y 12 no huérfanos de las reservas nacionales de Samburu y Buffalo Springs, en Kenia. La edad de los elefantes oscilaba entre los 7 y los 21 años, lo que equivale a un tercio de los 60-70 años de vida de la especie.

Los elefantes huérfanos habían perdido a sus madres entre 1 y 19 años antes del estudio, debido a la caza furtiva o a la sequía. La caza furtiva y la grave sequía entre 2009 y 2014 mataron a muchas hembras adultas en la población de Samburu, dejando atrás familias fragmentadas y crías huérfanas.

De los 25 huérfanos, 5 habían abandonado su familia natal para unirse a un grupo no relacionado o formar un grupo con otros huérfanos tras la muerte de su madre. Los otros 20 huérfanos habían permanecido en la misma unidad familiar tras la muerte de sus madres.

Los investigadores midieron las concentraciones de metabolitos glucocorticoides (GCM) en 496 muestras de estiércol de los elefantes entre 2015 y 2016. Los GCM se producen por la descomposición de las hormonas glucocorticoides, que son liberadas por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Así que un elefante con mayores concentraciones de GCMs en su estiércol estaría experimentando más estrés, según los investigadores.

El equipo no encontró diferencias en las concentraciones fecales de MCG entre los no huérfanos y los huérfanos varios años después de la muerte de su madre. Esto se produjo a pesar de que los huérfanos de elefante sufren tasas de supervivencia más bajas que los no huérfanos.

Los nuevos hallazgos del equipo podrían ayudar a informar sobre la gestión de los elefantes huérfanos llevados a cautividad (REUTERS)

Sin embargo, las concentraciones eran más bajas entre los que vivían en grupos que contenían más elefantes de una edad similar, independientemente de que fueran huérfanos. Esto sugiere que el apoyo social puede ayudar a reducir los niveles de estrés entre los elefantes huérfanos, y que el apoyo de compañeros de edad similar puede ayudar a reducir los niveles de estrés entre todos los elefantes.

Curiosamente, los niveles de metabolitos glucocorticoides eran más bajos entre los huérfanos que habían abandonado su grupo familiar tras la muerte de su madre, en comparación con los no huérfanos y los que permanecieron en su grupo familiar. Especulan que esto podría deberse a la supresión de la liberación de glucocorticoides por parte de las glándulas suprarrenales en respuesta a los altos niveles de estrés prolongados.

Los nuevos hallazgos del equipo podrían ayudar a informar sobre la gestión de los elefantes huérfanos llevados a cautividad. Proporcionar a los huérfanos cautivos compañeros de edad similar y mantener grupos de huérfanos unidos podría ayudar a reducir sus niveles de estrés.

Además, la liberación conjunta de grupos de huérfanos vinculados podría facilitar su transición a la naturaleza. Desgraciadamente, el elefante africano de la sabana se encuentra actualmente al borde de la extinción debido a la caza y está clasificado como “vulnerable” en la Lista Roja de la UICN. Según el WWF, las poblaciones de elefantes del sur y el este de África, que antes mostraban signos prometedores de recuperación, están en peligro debido al reciente aumento de la caza furtiva para el comercio ilegal de marfil.

