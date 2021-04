¿Cómo ven el mundo los perros?

Si bien muchos pueden afirmar que los perros solo ven en blanco y negro, la ciencia detrás de la visión canina pinta una historia mucho más colorida (Shutterstock)

¿Alguna vez has visto un perro? Entonces sabrás que son una de las mejores, si no las mejores, mascotas del planeta. Sin embargo, l os perros simplemente no te miran de la misma manera. Bueno, al menos en cuanto a color.

Eso es porque los caninos tienen un sistema visual notablemente diferente al de los humanos. Si bien los ojos de los perros todavía se componen de los mismos componentes biológicos que los suyos, sus componentes orgánicos están organizados para crear una forma claramente diferente de ver el mundo.

Y a pesar de lo que hayas escuchado, este mundo de perros es mucho más que monocromático. Si bien muchos pueden afirmar que los perros solo ven en blanco y negro, la ciencia detrás de la visión canina pinta una historia mucho más colorida.

¿Qué colores ven los perros?

Los caninos pueden ver tremendamente bien por la noche (Shutterstock)

Es cierto que los perros son daltónicos. Pero ven más que blanco y negro, sus ojos son capaces de interpretar una gama de colores. Sin embargo, su paleta visual es mucho más limitada que la de la persona promedio.

“ Los perros tienen cierta visión de los colores. Básicamente, ven similares a las personas que son daltónicas en rojo y verde“ , explica la doctora Emily Blackwell, profesora de comportamiento y bienestar de los animales de compañía en la Universidad de Bristol.

“Mucha gente les compra juguetes de color rojo brillante porque creen que los perros podrán verlos contra la hierba verde. Los perros lo verán, pero para ellos será solo de un marrón amarillento. Simplemente no ven el color de la misma manera que nosotros”, agrega.

Las diferencias clave entre la vista de humanos y perros se reducen a los dos tipos principales de fotorreceptores que se encuentran en las retinas: bastones y conos. Si bien los humanos interpretan en gran medida el color a través de tres tipos de cono (que filtran la luz azul, roja y verde), su cachorro solo tiene dos: un cono azul y uno combinado rojo/verde (creando lo que se llama visión dicromática).

Además, los perros tienen aproximadamente 4.8 millones menos de estos fotorreceptores en general: mientras que solo el 5 por ciento de las células de la retina humana están formadas por conos, este número se reduce al 3 por ciento en los perros. En última instancia, esto significa que los perros no ven una amplia gama de colores. Sin embargo, hay evidencia limitada de que los perros pueden percibir la luz ultravioleta (aunque aún no se comprende exactamente cómo podrían usar esta capacidad).

(Shutterstock)

Por otro lado, los caninos pueden ver tremendamente bien por la noche. Esto se debe a que sus ojos tienen más bastones, lo que les permite detectar movimiento con poca luz, una adaptación evolutiva que disfrutaron los antepasados del perro doméstico cuando cazaban al amanecer y al atardecer.

A diferencia del nuestro, cada ojo de perro también está equipado con un tapete, un gran espejo en la parte posterior de la retina que le da al sistema visual una segunda oportunidad de interpretar la luz que lo golpea. Cuando tomas una foto con el flash encendido, es el tapete lo que le da a los ojos de tu cachorro ese brillo espeluznante.

Para ayudar en sus esfuerzos de caza, los caninos también han desarrollado un amplio campo de visión. El alcance de esto varía entre las razas, pero se debe principalmente a que sus ojos se desvían de uno de ellos. A medida que los ojos humanos se adelantan, tenemos una visión periférica mucho más pobre. Sin embargo, nuestra línea de ojos superpuesta de 140° nos permite ver objetos lejanos con mayor detalle que los perros.

¿Qué ven los perros cuando ven la televisión?

Se ha demostrado que los perros distinguen entre caninos y otros animales en la pantalla moderna sin la ayuda de señales de audio (Shutterstock)

En la antigüedad, también conocido como los días antes de los televisores planos, los perros probablemente veían la caja de las gafas como una gran luz intermitente. Esto se debe a que, aunque parecen emitir luz constantemente, los televisores más antiguos en realidad parpadeaban a un ritmo un poco más rápido de lo que el ojo humano puede percibir (que es de aproximadamente 60 Hz, o 60 ciclos por segundo).

Como la mayoría de los perros pueden reconocer el parpadeo de la luz entre 70 y 80 Hz, es probable que vieran estas pantallas como una máquina de luz estroboscópica. Afortunadamente, sin embargo, la frecuencia de actualización de un televisor de pantalla plana moderno hoy en día es de aproximadamente 120 Hz. Esto significa que los perros pueden ver aproximadamente lo que vemos en la pantalla. Y se ha demostrado que los perros distinguen entre caninos y otros animales en la pantalla moderna sin la ayuda de señales de audio.

SEGUIR LEYENDO: