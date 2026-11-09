Colombia

Un burro fue atropellado en El Rodadero, Santa Marta y terminó dentro de un camión recolector de basura: todo quedó en video

La comunidad cuestionó que siete trabajadores de Atesa introdujeran el cadáver en un contenedor de residuos, mientras espera pronunciamientos de la Alcaldía de Santa Marta y de la compañía encargada

Un burro murió atropellado por un taxi y una motocicleta en El Rodadero durante la madrugada del 7 de noviembre (Captura de video)
Un burro murió atropellado por un taxi y una motocicleta en El Rodadero durante la madrugada del 7 de noviembre (Captura de video)
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El cuerpo de un burro atropellado en El Rodadero, Santa Marta, fue recogido por operarios de la empresa de aseo Atesa y depositado en un camión recolector de residuos, según mostró un video que se difundió en redes sociales.

La grabación generó rechazo entre residentes, defensores de animales y usuarios de plataformas digitales. La principal crítica apuntó a la forma en que retiraron al equino de la carrera 4, donde había muerto tras sufrir graves heridas.

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El animal fue atropellado durante la madrugada del sábado 7 de noviembre en el sector turístico de El Rodadero. Las primeras versiones, recogidas por medios locales, indican que un taxi y una motocicleta lo embistieron en distintos momentos.

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