El actor que falta en Interpol

La cooperación internacional contra el crimen organizado requiere el intercambio de información y confianza entre las naciones. (REUTERS/Edgar Su//Fotografía de archivo)

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El crimen organizado se ha convertido en una actividad esencialmente regional y global que posee una creciente sofisticación. Las naciones no pueden combatir esta creciente complejidad sin compartir con otros países información, técnicas y herramientas. Para una cooperación exitosa transnacional en la lucha contra el crimen organizado se necesitan principalmente dos cosas: confianza entre las partes y capacidad de los actores estatales. La confianza descansa en la transparencia de los agentes involucrados y la capacidad se representa en el grado de eficiencia que han demostrado los actores nacionales en su propia lucha local contra el delito y el crimen organizado.

En ese sentido, es imprescindible respaldar la participación de Taiwán en la Interpol en calidad de observador. Esta agencia global debe dejar de ignorar el expertise que posee la isla en las técnicas en la lucha contra el crimen organizado y el aporte que representa para el análisis y creación de reportes de inteligencia.

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La transparencia de un país y de una organización estatal específica es parte central para una lucha efectiva contra el crimen organizado. Cuando el delito desarrolla una economía de escala global, aumenta su capacidad de corromper a las autoridades. Es por eso que la transparencia y honestidad se transforman en condiciones claves para una eficiente lucha contra el crimen organizado transnacional. Aquí, transparencia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Parte de la alta eficiencia demostrada por Taiwán en su lucha contra el delito y el crimen organizado está relacionada a la transparencia de su sociedad civil y de sus dirigentes políticos.

Los indicadores de Taipei son elocuentes: según un informe reciente, “los miembros del Business Climate Survey de 2026…han posicionado, por décimo año consecutivo, la seguridad personal como la principal ventaja de vivir y trabajar en Taiwán para los profesionales extranjeros... El índice de seguridad de Numbeo de 2026 otorga al país el cuarto lugar entre 147 países y el primero en Asia. Taiwán sólo registra alrededor de 1.200 incidentes delictivos por cada 100.000 personas, siendo delitos violentos solo el 1,6% de esos incidentes, muy por debajo de la media mundial. La satisfacción ciudadana con el mantenimiento del orden público por parte de la policía es de casi el 86%, mientras que la satisfacción con la seguridad en el hogar y en el entorno residencial ha alcanzado el 92%”. Estos indicadores son elocuentes y se han construido metódicamente a lo largo del tiempo, particularmente desde la década del 90’ en adelante.

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Paso seguido, se conjugan aquí dos condiciones y un escenario. Por un lado, la creciente complejidad y violencia que representa el crimen organizado transnacional y, por otro lado, la comprobada eficiencia, transparencia y capacidad de cooperación que ha demostrado la policía y las agencias de seguridad de Taiwán. Estas dos condiciones se enfrentan a un escenario: la dificultad para que Interpol acepte el papel necesario que puede jugar Taiwán en esta delicada coyuntura regional y global.

Es imprescindible entonces que los gobiernos democráticos alrededor del mundo puedan comprender la relación entre estos tres puntos mencionados y, posteriormente, busquen los mecanismos para resolver el problema. Así, enfrentamos, 1) un creciente y sofisticado desafío del crimen organizado al orden global, 2) la comprobada eficiencia, transparencia y confianza que poseen las agencias de seguridad de Taiwán y 3) las presiones externas que han llevado a la ausencia de Taiwán en los mecanismos globales de cooperación e intercambio de información sobre el delito transnacional. Luego, tenemos que llegar a su lógica conclusión: es vital lograr que Taiwán participe en la lucha contra el delito global porque tiene una demostrada capacidad y es un actor confiable por su transparencia. Consecuentemente, para ello es imperioso articular una alianza entre países que entiendan la gravedad de lo que está aquí en juego.

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La comunidad internacional tiene que estar a la altura de las circunstancias, especialmente cuando se trata de utilizar todas las herramientas legales permitidas para enfrentar a un enemigo de mil cabezas con un creciente grado de sofisticación y violencia. Taiwán tiene un expertise único y está dispuesto a compartirlo para contribuir a limitar el creciente daño que provoca el crimen organizado transnacional. No hay razones legítimas para continuar negando su participación en la Interpol en calidad de observador.

* El autor es director ejecutivo de CESCOS en Montevideo, Uruguay