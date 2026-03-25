¿Quo Vadis, Venezuela?

Las reacciones al mencionar Venezuela oscilan entre frustración, resignación y esperanza, reflejando la compleja situación política del país. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Hoy, cuando se menciona Venezuela, la reacción casi siempre es la misma: cejas levantadas, silencio incómodo o expresiones de frustración. Dependiendo de la perspectiva, las emociones predominantes van desde la ira hasta la resignación—ocasionalmente, la esperanza.

Incluso dentro de los círculos de política estadounidense, existe una notable reticencia a entablar una discusión exhaustiva sobre Venezuela: ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y qué obtendrán en última instancia Estados Unidos y el hemisferio de lo que cada vez se parece más a un protectorado moderno?

Para entender el presente de Venezuela, hay que recurrir a la historia. En una sola frase, resumiría esa historia de la siguiente manera: Venezuela—y gran parte de América Latina—se asemeja a una especie de “Parque Jurásico” institucional, donde las antiguas estructuras políticas y económicas siguen moldeando las realidades modernas.

Cuando el papa Alejandro VI dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal, más que asignar un territorio, exportó el feudalismo. Durante más de cinco siglos, gran parte de América Latina ha operado bajo variaciones de la economía política medieval. En estos sistemas, el orden no depende de instituciones cívicas fuertes, sino de líderes fuertes. La riqueza no se deriva de la creación, sino de la extracción. El Estado asume la propiedad de los recursos naturales y distribuye concesiones, generando rentas en lugar de fomentar la productividad.

Este legado tiene consecuencias profundas. Las economías se vuelven mercantilistas; la política, corporativista. El poder se negocia entre las élites —militares, religiosas, empresariales y políticas— en lugar de provenir de la sociedad civil organizada. Estos arreglos son inherentemente inestables, ya que cuando las balances de poder son cambiantes alteran continuamente el equilibrio. Por ello, no es sorprendente que la región haya luchado por consolidar instituciones democráticas duraderas.

En la mayoría de los sistemas capitalistas exitosos, los recursos naturales se convierten en activos productivos sólo cuando se combinan con la iniciativa privada y la creación de riqueza. Venezuela, en cambio, ha permanecido abrumadoramente dependiente de la extracción de rentas a lo largo de su historia.

Este patrón comenzó pronto. En su tercer viaje, Cristóbal Colón llegó a las costas orientales de Venezuela y se encontró con ricos placeres de perlas. La Corona española se movió rápidamente para explotar esta riqueza. La ciudad de Nueva Cádiz, establecida en 1527, se convirtió en el primer asentamiento europeo en Sudamérica. Sin embargo, en menos de una década, la sobreexplotación agotó el recurso.

El colapso de Nueva Cádiz sentó un precedente. Ante el declive económico, las élites locales no reformaron las instituciones: recurrieron a hombres fuertes. Una de esas figuras fue Lope de Aguirre, cuya breve y violenta intervención epitomizó un patrón recurrente: crisis económica seguida del auge de un liderazgo autoritario, mayor destrucción y una inestabilidad aún mayor.

La misma dinámica reapareció durante el auge y caída de la economía del cacao en el siglo XVIII. A medida que los movimientos independentistas ganaban impulso, las élites terratenientes —temerosas de perder sus privilegios— se alinearon con brutales líderes militares como José Tomás Boves. Sus campañas devastaron tanto el movimiento independentista como la base productiva de la economía, sumiendo al país en prolongadas dificultades.

El debate en la política de Estados Unidos sobre Venezuela evita definir objetivos concretos y una estrategia clara para el futuro del país. (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El café sustituyó más tarde al cacao como principal exportación, y durante un tiempo Venezuela prosperó. Sin embargo, persistió el conflicto interno, especialmente por la tierra y la estructura social. Líderes como Ezequiel Zamora movilizaron el descontento popular, pero lo hicieron mediante confrontaciones violentas en lugar de reformas institucionales.

El descubrimiento de petróleo a principios del siglo XX trajo una riqueza sin precedentes y un periodo de relativa estabilidad. Entre 1959 y 1998, Venezuela fue ampliamente considerada como una democracia funcional. Sin embargo, esta estabilidad ocultaba profundas debilidades estructurales. La dependencia económica excesiva del petróleo, combinada con políticas proteccionistas, sofocó la diversificación y el crecimiento. A medida que los precios del petróleo se estancaban, también lo hacía la economía, lo que provocó una frustración generalizada entre las clases medias.

Este entorno allanó el camino para el ascenso de Hugo Chávez, un fallido líder golpista que aprovechó la desilusión pública. Tras crisis políticas, Chávez alineó cada vez más Venezuela con Cuba, transformando efectivamente el país en un estado cliente. Con el tiempo, la erosión institucional se aceleró, culminando en el sistema autoritario consolidado bajo Nicolás Maduro.

Esta trayectoria histórica revela varios rasgos duraderos: • Una dependencia persistente de la extracción de rentas en lugar de la creación de riqueza • Instituciones cívicas débiles y responsabilidad social limitada • Una tendencia recurrente a buscar la salvación en el liderazgo de hombres fuertes

Bajo estas condiciones, la transformación de Venezuela en un estado capturado por redes criminales es menos una anomalía y más una continuación de patrones históricos. En las dos últimas décadas, una enorme riqueza nacional se ha disipado, mientras que las estructuras estatales se han reutilizado para facilitar actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, la minería ilegal y el crimen transnacional.

Ante esta realidad —y con una confianza limitada en las élites tradicionales— Estados Unidos ha adoptado una postura cada vez más intervencionista, que algunos caracterizan como el establecimiento de un protectorado moderno.

Esto plantea una pregunta crítica: ¿cuánto tiempo durará un acuerdo así? Aunque los precedentes históricos son limitados, ciertas dinámicas merecen ser consideradas. Las organizaciones criminales tienden a mantenerse cohesionadas cuando el botín es abundante. Sin embargo, en el caso de Venezuela, el declive económico y el mayor escrutinio internacional han reducido significativamente estos alquileres. Las operaciones ilícitas, que dependen de la opacidad, ahora están expuestas a una presión sostenida.

A medida que los recursos disminuyen, es probable que surjan fracturas internas. Las rivalidades se intensifican, las lealtades se debilitan y el sistema se vuelve vulnerable a lo que la ciencia política describe como “implosión”.

Sin embargo, el colapso de tal sistema es solo el principio. La tarea mucho más difícil es la reconstrucción.

Reconstruir instituciones requiere más que eliminar un régimen: exige el cultivo de una cultura política basada en la rendición de cuentas, la competencia y el servicio público. Este proceso es inherentemente a largo plazo. Incluso bajo condiciones favorables, restaurar la gobernanza democrática y la funcionalidad económica podría llevar una década o más.

Puede que este no sea el resultado que muchos esperan. Sin embargo, dada la profundidad de la decadencia institucional y el colapso de infraestructuras en Venezuela, no existen soluciones rápidas. El desmantelamiento de estructuras criminales arraigadas y la reconstrucción de un Estado viable requerirán un compromiso sostenido y, sobre todo, tiempo. Esa es la realidad a la que se enfrenta Venezuela hoy.