La masacre de Bondi Beach: las autoridades australianas tenían razones para estar más alerta ante la posible amenaza terrorista

Una persona es abrazada mientras la gente se reúne en el lugar donde se produjo un tiroteo durante una celebración festiva judía en Bondi Beach, en Sídney, Australia, el 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Hollie Adams)

El 14 de diciembre de 2025, se produjo un tiroteo terrorista masivo en Bondi Beach, Sídney (Australia). Dos hombres armados atacaron una celebración de la comunidad judía llamada “Janucá junto al mar”, a la que asistían aproximadamente mil personas en Archer Park. Quince personas perdieron la vida, entre ellas una niña de 10 años y un sobreviviente del Holocausto de 87 años. Más de 40 personas resultaron heridas, incluidos dos agentes de policía.

Se trata del atentado terrorista más mortífero perpetrado en suelo australiano y el segundo tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna del país, después de la masacre de Port Arthur de 1996. Es el suceso más grave que ha afectado a Nueva Gales del Sur en décadas.

El atentado terrorista de Janucá en Sídney es la peor masacre contra la comunidad judía desde el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 por Irán y Hezbollah, que destruyó el edificio de siete pisos en Buenos Aires que albergaba la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), las organizaciones que agrupan a la comunidad judía de Argentina. Conocido comúnmente como el atentado contra la AMIA, con 85 muertos y más de 300 heridos, sigue siendo el atentado terrorista más mortífero de la historia de Argentina.

Anteriormente, en septiembre de 1986, dos terroristas de la organización palestina Abu Nidal entraron en la sinagoga Neve Shalom de Estambul durante los servicios matutinos del Shabat y abrieron fuego con armas automáticas y lanzaron granadas, asesinando a 22 fieles judíos. El 15 de noviembre de 2003, dos terroristas suicidas vinculados a Al Qaeda, que conducían camiones separados, detonaron explosivos frente a las sinagogas Neve Shalom y Bet Israel en Estambul, matando a 23 personas e hiriendo a unas 300. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos turcos, tanto musulmanes como miembros de la comunidad judía, y entre los fallecidos se encontraban dos guardias de seguridad.

El atentado terrorista de Bondi Beach

Una semana después del atentado, ha aparecido más información sobre los autores, pero aún se desconoce si detrás de la operación se encontraba una célula más grande, un grupo local o una organización terrorista internacional.

Sin embargo, el contexto político y social general de Australia es bastante obvio, al igual que el enfoque del Gobierno australiano ante la amenaza terrorista en este contexto, que se tratará más adelante en este artículo.

Los autores y su comportamiento operativo

Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, el 14 de diciembre.

Los autores del atentado terrorista fueron un padre y un hijo identificados como Sajid Akram (50) y Naveed Akram (24). Cabe señalar que hay pocos casos conocidos de equipos terroristas formados por padre e hijo.

El padre, Sajid Akram, fallecido durante el atentado, era un ciudadano indio de Tolichowki, Hyderabad, que emigró a Australia en 1998 con un visado de estudiante, tras completar una licenciatura en empresariales en Hyderabad y casarse con una mujer en Australia. La policía de Telangana informó de que el padre no tenía “antecedentes negativos” antes de su emigración y que su familia en la India parecía desconocer su “mentalidad o actividades radicales”. Las autoridades indias afirman que no hay pruebas de que se radicalizara antes de llegar a Australia.

El hijo, Naveed Akram, gravemente herido durante el ataque, es ciudadano australiano. Cuando era adolescente, siguió al predicador islámico radical Wissam Haddad, quien fue declarado culpable de violar las leyes contra el odio racial de Australia en 2025. Acudía regularmente al lugar de culto de Haddad en Bankstown, el Al Madina Dawah Centre. En vídeos de 2019 se le ve predicando y distribuyendo panfletos del Movimiento Street Dawah. La policía detuvo a varios asociados del movimiento, entre ellos Isaac El Matari, amigo del hijo. El Matari fue encarcelado en 2021 y cumple una condena de siete años por conspirar para cometer un acto de insurgencia e intentar adquirir armas de fuego. A pesar de estas conexiones, las autoridades concluyeron que el hijo no era un miembro de alto riesgo de esta red.

Un alto funcionario del Equipo Conjunto Antiterrorista de Australia (JCTT) afirmó que Naveed estaba “estrechamente relacionado” con Isaac El Matari. Matari se había autoproclamado comandante del Estado Islámico en Australia. En una extensa declaración publicada en la aplicación de mensajería Telegram el 19 de diciembre, Haddad negó las afirmaciones de que Akram fuera uno de sus seguidores. “Esta afirmación es imprecisa y engañosa”, escribió. “No se ha presentado ninguna prueba que demuestre que exista ningún vínculo personal, organizativo o instructivo entre Naveed Akram y Wissam Haddad”. Haddad no dijo explícitamente que no conocía a Akram, solo que no había pruebas de ello. Y negó los informes de que fuera un “líder espiritual del ISIS en Australia”, argumentando que “no hay pruebas que respalden esta acusación”. No hay indicios de que Haddad tuviera conocimiento o participación alguna en el ataque.

Naveed y Sajid Akram vivían en Bonnyrigg, un suburbio al suroeste de Sídney, a una hora en coche hacia el interior desde Bondi. Unas semanas antes del tiroteo, los dos hombres se mudaron a un Airbnb en el suburbio de Campsie, a 15 o 20 minutos en coche de la playa.

El padre tenía licencia de armas, era miembro de un club de tiro y tenía seis armas registradas. El hijo había entrenado en el mismo club de tiro que su padre. Durante el ataque se utilizaron tres armas de fuego y se encontró una cuarta en el lugar de los hechos. Se cree que las armas utilizadas durante el ataque son un rifle de cerrojo Beretta BRX1 y dos escopetas Stoeger M3000 M3K del calibre 12. Más tarde, la policía encontró en la casa de Campsie piezas impresas en 3D para un componente de escopeta, equipo para fabricar bombas y copias del Corán.

Un video grabado a finales de octubre de 2025 muestra a Naveed y a su padre realizando entrenamiento con armas de fuego en una zona rural, presuntamente en Nueva Gales del Sur (NSW). “A lo largo del video se ve al acusado y a su padre disparando escopetas y moviéndose de manera táctica”.

Los autores del tiroteo ocurrido durante la celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, realizando entrenamiento con armas de fuego en un lugar que se sospecha que se encuentra en Nueva Gales del Sur, Australia (FOTO: Policía de Nueva Gales del Sur)

La policía encontró un video grabado en octubre de 2025 en el teléfono móvil del acusado. En él se veía a los dos hombres armados, vestidos con camisetas negras, sentados frente a una imagen de la bandera del Estado Islámico. Apoyadas en una pared detrás de ellos había cuatro armas de fuego largas con cartuchos visibles acoplados a sus armazones. El acusado parece recitar un pasaje del Corán en árabe. A continuación, ambos hacen declaraciones en inglés sobre su motivación para el ataque de Bondi y condenan los actos de los sionistas. Al parecer, la pareja había planeado el ataque durante varios meses y había visitado el parque junto a la playa de Bondi para reconocer el terreno dos días antes.

Inmediatamente después del tiroteo, se informó de que había dos artefactos explosivos improvisados rudimentarios en el vehículo de los sospechosos, y más tarde se localizó un tercer artefacto en el lugar de los hechos. La brigada de artificieros de la policía los retiró de forma segura. Según la información divulgada por el magistrado, la pareja lanzó cuatro artefactos explosivos improvisados (tres bombas de tubo de aluminio y una bomba de pelota de tenis que contenía explosivos, pólvora negra y bolas de acero) contra la multitud, momentos antes de abrir fuego. Aunque ninguno de los artefactos detonó, la policía afirma que todos eran viables. Se encontraron dos banderas del ISIS en el coche de los hombres en Bondi.

Bombas caseras, que, según un documento judicial, se cree que fueron utilizadas por Sajid y Naveed Akram, sospechosos del tiroteo durante la celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre (FOTO: Policía de Nueva Gales del Sur)

El viaje de padre e hijo a Filipinas

Esta es la información más interesante sobre el comportamiento de los autores cerca de la fecha del ataque. Su viaje al sur de Filipinas se ha convertido desde entonces en un punto central para los investigadores que tratan de determinar si el viaje tuvo alguna relevancia operativa para el ataque. Aunque ha pasado una semana desde el ataque, la información sobre el viaje de los hombres armados es muy limitada.

La oficina de inmigración filipina informó de que estuvieron en el país desde el 1 de noviembre hasta el 28 de noviembre, casi dos semanas antes del atentado. Su destino fue la ciudad sureña de Davao.

Según la policía local y el personal del hotel, pasaron los 28 días de su estancia en la ciudad de Davao, saliendo raramente de su habitación y, cuando lo hacían, solo durante una hora más o menos, y sin recibir visitas. Según el personal del hotel, inicialmente habían reservado una estancia de siete días, pero la prolongaron en repetidas ocasiones. No dejaron ningún papel ni documento. No tenían vehículo propio. El asesor de seguridad nacional de Filipinas, Eduardo Año, dijo que se cree que el padre y el hijo permanecieron en la ciudad. “No hay pruebas de que salieran de Davao. Nuestra investigación sigue en curso”, afirmó Año.

Vista exterior de la habitación del Hotel GV donde se alojaron el presunto padre y el hijo que abrieron fuego en la playa Bondi de Sídney durante un evento de Hanukkah durante su visita a Filipinas el mes pasado, en la ciudad de Davao, Filipinas, el 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Lisa Marie David

Los movimientos de la pareja fuera del hotel GV, donde se alojaron durante toda su estancia en el país, se han convertido en el centro de la investigación. El padre visitó una armería, según ha revelado la policía local. Del mismo modo, no visitaron ningún campo de tiro en Davao. Una de las líneas de investigación es por qué la pareja prolongó repetidamente su estancia y si es posible que estuvieran esperando la llegada de algo o alguien.

Abubakar Camid, que dirige una mezquita cerca del hotel en Davao, dijo que no había indicios de que los dos hubieran visitado la comunidad cercana a la mezquita. Revisaron las cámaras de circuito cerrado tan pronto como se enteraron de la conexión con Davao y no los vieron allí.

Según la veterana periodista filipina Carmela Fonbuena, que lleva años cubriendo la seguridad en Mindanao, el caso Bondi ilustra la rapidez con la que resurgen las viejas narrativas de amenaza tras los grandes atentados. “Todo el mundo se centró en el hecho de que habían viajado a Filipinas”, dijo, pero lo que ocurrió en Bondi no requería un entrenamiento de tipo militar, por lo que pidió cautela ante tales suposiciones. También advirtió que, en la actualidad, el ISIS opera menos como una organización dirigida de forma centralizada y más como una marca difusa, lo que complica los esfuerzos por distinguir entre ataques dirigidos, inspirados u oportunistas.

Un portavoz del presidente, Ferdinand Marcos Jr., rechazó lo que calificó de “caracterización engañosa de Filipinas como centro de entrenamiento del ISIS” tras un informe que indicaba que los atacantes habían recibido entrenamiento “de estilo militar” en el país. El ejército filipino afirmó que el número de militantes vinculados al ISIS se había reducido a unos 50, distribuidos en las provincias de Mindanao. No hay constancia de actividades terroristas extranjeras en los últimos años.

Ciudades como Davao, a donde viajaron los asesinos de Bondi Beach, han sido utilizadas por terroristas yihadistas como puntos de encuentro y centros logísticos, lo que permite a los extremistas planificar, financiar y coordinar operaciones mientras se mezclan con la vida civil.

La pista del ISIS

Una bandera casera del Estado Islámico encontrada en el vehículo CN59DR, que, según un documento judicial, se cree que fue utilizado por Sajid y Naveed Akram, sospechosos del tiroteo durante la celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre. (Policía de Nueva Gales del Sur/REUTERS)

Por el momento, el escenario más plausible para el atentado de Sídney parece estar inspirado en el ISIS; o tal vez incluso coordinado con el ISIS, si se demuestra que el viaje a Filipinas se materializó en una reunión con algún miembro de su rama del sur de Asia: la conexión de Naveed Akram con Isaac El Matari, autoproclamado comandante del ISIS en Australia, u otros miembros de una célula del ISIS; el video grabado en octubre de 2025 (antes de la visita a Filipinas), en preparación del ataque (la información no especifica si el padre y el hijo mencionan su intención de atacar a la comunidad judía u otro objetivo); la bandera del ISIS en su coche; el viaje a Filipinas, un hervidero de actividad del ISIS.

El devastador atentado contra una discoteca balinesa el 12 de octubre de 2002, en el que murieron unas 202 personas (principalmente turistas australianos), el segundo más mortífero de Al Qaeda después del 11 de septiembre de 2001, fue una llamada de atención para los gobiernos de la región.

Australia tiene una larga historia de actividad yihadista suní en su territorio. Sam Mullins señaló que el terrorismo islamista “autóctono” se ha desarrollado en Australia siguiendo un patrón similar al de otros países occidentales, en su artículo de 2011 “Australian Jihad: Radicalisation and Counter-Terrorism” (Yihad australiana: radicalización y contraterrorismo); Shandon Harris-Hogana y Andrew Zammit analizaron las actividades de Jemaah Islamiyah (JI) en Australia en su artículo de 2014 “Mantiqi IV: El intento fallido de Al Qaeda de cooptar una red de apoyo a Jemaah Islamiyah”; Jenni Ryall escribió “Por qué la amenaza del ISIS se percibe de repente como muy real en Australia”, en septiembre de 2014.

Este autor ha descrito a Australia en el ojo de la tormenta yihadista en su exhaustivo artículo de 2015, “Terror Australis”, publicado por Australia/Israel Review. El detonante para escribir ese artículo fue la crisis de rehenes protagonizada por Man Haron Monis en Sídney los días 15 y 16 de diciembre de 2014, que conmocionó al pueblo australiano y fue seguida en directo en todo el mundo. Haron Monis tomó 18 rehenes en la cafetería Lindt Chocolate Café, en el centro de Sídney, paralizando prácticamente el centro de la metrópoli. La saga televisada terminó tras un asedio de 16 horas en el que murieron dos personas. Monis también murió en el asalto policial. Monis, un hombre de 50 años de origen iraní con problemas, al margen de la comunidad musulmana de la ciudad, se presentaba como un clérigo chiíta convertido al sunismo y activista por la paz, lo que planteaba la cuestión de si realmente actuaba en nombre del ISIS.

Paradójicamente, o más bien irónicamente, tras el asunto Monis, la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, declaró durante una visita a Irán en 2014 que Australia e Irán habían acordado compartir información de inteligencia sobre los australianos que luchaban en Irak para ayudar a ambos países “en sus esfuerzos en la guerra contra el ISIS”. La ministra de Relaciones Exteriores afirmó que el acuerdo con Irán sería de gran ayuda en la guerra contra el terrorismo, ya que cree que Irán tiene la información que los australianos buscan y está dispuesto a compartirla con ellos.

Así pues, el Gobierno australiano y sus agencias de inteligencia, al igual que sus expertos académicos, eran muy conscientes de la amenaza yihadista, a pesar de la derrota de Al Qaeda en Europa y Afganistán y del ISIS en Siria e Irak en 2019.

En un nuevo editorial dedicado al atentado de Sídney, el semanario del ISIS “Al-Naba” aclara que medir la naturaleza de la organización solo a través del prisma de los atentados contra los judíos es incorrecto, ya que las circunstancias aún no han permitido una confrontación directa con los judíos y, sin embargo, sus esfuerzos por intentar planear atentados contra la comunidad judía en cualquier parte del mundo no han cesado.

El Estado Islámico elogia el ataque terrorista en Australia, critica a todos los detractores que afirman que el ISIS se abstiene de atacar a los judíos, se burla de los esfuerzos fallidos de los servicios de seguridad occidentales para hacer frente a los ataques terroristas contra judíos y cristianos en Occidente, y pide más ataques yihadistas en Occidente. El ISIS exhorta a sus operativos y simpatizantes a adherirse a la yihad contra el enemigo a pesar de las condenas que lo rodean y enfatiza que, a pesar de la superioridad tecnológica de los medios de inteligencia occidentales, sus esfuerzos por derrotarlo están condenados al fracaso.

El ISIS señala que durante mucho tiempo sus materiales de propaganda se centraron en la necesidad de dañar a los judíos y cristianos y sus lugares de culto, y que no está dispuesto a asumir la responsabilidad de ningún ataque de este tipo, ya que se trata de musulmanes que consideraron oportuno adherirse al camino del profeta Mahoma.

Afirma que el atentado de Sídney reveló que todas las expresiones de solidaridad de los australianos con Gaza eran falsas, debido a la condena del atentado de Sídney.

La declaración del ISIS no contiene ningún indicio de que supieran nada sobre el ataque. Tampoco elogia a los autores por su nombre.

La pista de Irán/Hezbollah

En las primeras horas tras el atentado, se consideró que Irán podría estar involucrado en la organización de la masacre.

De hecho, en agosto de 2025, Australia acusó a Irán de estar involucrado en dos incendios provocados antisemitas y ordenó a su embajador abandonar el país en un plazo de siete días. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que la información recabada por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad revelaba que Irán había ordenado los ataques contra un restaurante kosher en Sídney y una sinagoga en Melbourne el año pasado.

El Mossad israelí anunció a finales de octubre de 2025 que había descubierto los mecanismos que se escondían tras varios complots terroristas liderados por Irán y frustrados en Australia, Grecia y Alemania entre 2024 y 2025. La inteligencia israelí afirmó que se habían desmantelado múltiples células terroristas vinculadas a estas operaciones y se había detenido a sus miembros. Según la agencia, el régimen iraní ha intensificado sus esfuerzos para atacar a los israelíes y las comunidades judías de todo el mundo tras los atentados del 7 de octubre.

Según un alto funcionario de inteligencia israelí, el servicio de inteligencia exterior de Israel proporcionó a las autoridades australianas advertencias concretas sobre lo que el funcionario describió como actividades terroristas dirigidas por Irán dentro de Australia. La advertencia, según el funcionario, no se refería específicamente al atentado de Bondi Beach, sino a esfuerzos más amplios para crear redes terroristas con la intención de dañar objetivos judíos. “Detuvimos algunas bombas de relojería”, dijo el funcionario. “El objetivo eran las cabezas de las personas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán emitió una denuncia formal por el tiroteo en la reunión de Hanukkah en Bondi Beach, Sídney. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqaei, había dicho en una publicación en X que “la violencia terrorista y los asesinatos en masa deben ser condenados, dondequiera que se cometan, como ilegales y criminales”.

El canciller iraní Abbas Araqchi. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán emitió una denuncia formal por el tiroteo en la reunión de Hanukkah en Bondi Beach, Sídney. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

En una declaración en respuesta a su homólogo iraní, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein, declaró que “el récord mundial en engaños pertenece al vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán”. Mientras tanto, los medios de comunicación iraníes oscilaron entre describir el ataque como una operación de bandera falsa y celebrar la matanza. Un titular de la agencia estatal de noticias Mehr afirmaba falsamente que “el principal sospechoso del ataque contra los judíos en Australia es el régimen sionista”, mientras que Tasnim News, afiliada al IRGC, publicaba el triunfante titular “Al menos 10 sionistas asesinados en la fiesta de Hanukkah en Australia”.

No hay pruebas en informes recientes (2024-2025) de complots específicos y activos de Hezbollah para atacar intereses occidentales o israelíes en Australia. A principios de la década de 2000 y antes, la red global de Hezbollah había considerado o intentado utilizar el sudeste asiático, incluidos Filipinas y Australia, para la logística operativa.

En marzo de 1994, se frustró un atentado suicida con camión contra la embajada israelí en Bangkok. Cinco años más tarde, tras la detención en Filipinas de Pandu Yudhawinata, un hombre de ascendencia indonesia, se descubrió que se trataba de un atentado de Hezbolá. La implicación de Pandu con la inteligencia iraní y posteriormente con Hezbolá se remonta a 1981. Pandu admitió ante las autoridades que había adquirido pasaportes falsos en Filipinas para un grupo de reclutas indonesios que Hezbolá planeaba infiltrar en Israel viajando a través de Australia. Otro plan consistía en enviar agentes a Australia, donde se creía que podrían adquirir pasaportes australianos legítimos con la esperanza de que resultaran menos sospechosos al viajar con documentos de un país occidental amigo de Israel. También se consideró enviar a tres miembros indonesios a Australia para llevar a cabo un ataque ficticio —que nunca se llevó a cabo— contra objetivos estadounidenses y judíos durante los Juegos Olímpicos de 2000.

Crítica al gobierno australiano

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, llega a la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en Sídney, Australia. (AAP/Dean Lewins via REUTERS)

Tanveer Ahmed, musulmán bangladesí nacido en Australia, psiquiatra, periodista y presentador de televisión, es probablemente quien mejor ha expuesto el efecto del antisemitismo en Australia y la falta de medidas eficaces por parte de su gobierno ante el atentado terrorista de Sídney. Por lo tanto, me tomo la libertad de citar ampliamente su artículo. “Los atentados no deberían sorprendernos. A los pocos días de las masacres del 7 de octubre de 2023, manifestantes pro palestinos marcharon por la Ópera de Sídney gritando consignas como “que se jodan los judíos”. Varios transeúntes han afirmado que también se escucharon cánticos de “gasead a los judíos”. Esto ocurrió mucho antes de que Israel iniciara cualquier tipo de respuesta a la atrocidad de Hamas”.

Un informe del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana reveló que los actos antisemitas registrados en Australia aumentaron un 316 % entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, con un total de 2062 incidentes. Desde pintadas hasta incendios de sinagogas y bombas incendiarias en edificios judíos, se ha producido una escalada de ataques, algunos de los cuales probablemente fueron orquestados por Irán. “El Gobierno ha hablado de boquilla sobre la necesidad de combatir el antisemitismo”, argumenta Tanveer Ahmed, “elaborando informes, celebrando reuniones y nombrando a un enviado para el antisemitismo”. Mientras tanto, ha reconocido a Palestina como Estado y ha criticado duramente las acciones de Israel. “Independientemente de si estas críticas estaban justificadas o no, solo han aumentado la sensación de inseguridad entre los judíos locales”.

Los debates sobre el antisemitismo se han centrado cada vez más en el auge de los grupos radicales de extrema derecha con connotaciones neonazis. El 8 de noviembre, un grupo de unos sesenta hombres vestidos de negro de pies a cabeza se manifestaron frente al Parlamento de Nueva Gales del Sur en Sídney, exhibiendo una pancarta en la que se leía “Abolir el lobby judío” y coreando un eslogan asociado a las Juventudes Hitlerianas: “Sangre y honor”.

De hecho, afirma Tanveer Ahmed, el enfoque en los grupos neonazis de extrema derecha ha permitido a los académicos, activistas y medios de comunicación progresistas de izquierda “negar el hecho de que el antisemitismo es especialmente rampante y cruel entre las comunidades musulmanas de Australia”. Además, la obsesión de la izquierda moderna por la identidad les ha facilitado responsabilizar a todos los judíos de las acciones de Israel. La línea entre el activismo antisionista y el antisemitismo puro y duro se ha vuelto cada vez más difusa. La necesidad de apaciguar a las comunidades musulmanas, que han crecido rápidamente en número e influencia en todo Occidente, ha llevado a los gobiernos a dejar de lado las preocupaciones de los judíos”.

La comunidad judía ha criticado al primer ministro Anthony Albanese por no tomar medidas suficientes contra el antisemitismo. Él se defendió de esas acusaciones y declaró a ABC NewsRadio que había tomado una serie de medidas, entre ellas el nombramiento del primer enviado contra el antisemitismo del país, el endurecimiento de las leyes contra el discurso de odio y el aumento de la financiación para proyectos de cohesión social e instituciones judías.

Allegra Spender, diputada laborista de la Cámara de Representantes de Australia por Wentworth, que incluye Bondi, declaró que los miembros de la comunidad judía están frustrados por la lenta respuesta del gobierno federal al tan esperado plan para combatir el antisemitismo. Spender afirmó que la respuesta tardía a las recomendaciones del informe de Jillian Segal, enviada especial del Gobierno para combatir el antisemitismo, “simplemente no era suficiente” y explicó el “nivel de ira” dirigido hacia el Partido Laborista tras la masacre de Bondi.

Jeremy Leibler, presidente de la Federación Sionista de Australia, declaró a The Times of Israel que el tiroteo podría tener consecuencias duraderas para la comunidad judía de Australia. “Estoy tratando de procesar el impacto que esto va a tener en la comunidad judía de Australia”, afirmó, calificándolo como uno de los ataques más mortíferos contra los judíos a nivel mundial en los últimos años. Añadió que la preocupación por el antisemitismo ya estaba llevando a algunos miembros de la comunidad a considerar la posibilidad de abandonar Australia.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha sido contundente en su respuesta a la masacre de Bondi Beach. Apoya las peticiones de que se cree una comisión real para investigar el ataque terrorista de Bondi Beach, afirmando que la investigación es necesaria para ayudar a prevenir nuevos incidentes. Minns anunció que convocaría al Parlamento para acelerar las reformas urgentes sobre armas de fuego y discurso de odio como parte de la respuesta del gobierno estatal al tiroteo. Quiere que el Parlamento otorgue a su gobierno “poderes extraordinarios” para prohibir efectivamente las protestas durante tres meses, prohibir específicamente los cánticos junto con los símbolos terroristas y el discurso de odio, alegando que las “implicaciones” de las manifestaciones a favor de Palestina se podían ver en el ataque terrorista de Bondi que mató a 15 personas.

El primer ministro Anthony Albanese se ha disculpado ante la comunidad judía de Australia, afirmando que siente “el peso de la responsabilidad” tras el atentado terrorista en la playa de Bondi, mientras el Partido Laborista comienza a responder a las críticas de la Coalición. El día después de ser abucheado en una vigilia celebrada el domingo por la noche en Bondi, el primer ministro declaró en una rueda de prensa en Canberra que comprendía la ira de la comunidad hacia él.

Cuando se le preguntó al primer ministro Anthony Albanese si también apoyaría una comisión real para investigar el ataque, respondió que respaldaría “cualquier medida que tomara el gobierno de Nueva Gales del Sur”. “En los últimos días, hemos anunciado nuevas medidas para eliminar la lacra del antisemitismo, detener a los predicadores del odio, retirar las armas de nuestras calles y garantizar que las fuerzas del orden dispongan de los recursos necesarios para prevenir futuros atentados”, afirmó. “Si la policía de Londres está tomando medidas para detener a personas por retórica de odio en el Reino Unido, entonces nosotros también debemos hacerlo aquí”.

Sin embargo, el 22 de diciembre, más de 100 manifestantes pro palestinos se reunieron en el Ayuntamiento de Sídney para protestar contra las medidas represivas propuestas por el gobierno laborista de Nueva Gales del Sur. Guardaron un minuto de silencio por las víctimas del ataque de Bondi, antes de pasar a criticar al Estado de Israel y al gobierno de Nueva Gales del Sur, coreando “De Gadigal a Gaza, globalicemos la intifada”. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Minns, ha manifestado su intención de prohibir la frase, que ha calificado de “retórica odiosa y violenta”. Los activistas palestinos argumentan que el canto de la intifada no es antisemita, sino una palabra árabe que significa “sacudirse”.

Conclusión

Un manifestante ondea una bandera durante una manifestación a favor de Palestina cerca de la Ópera de Sídney, en Sídney, Australia, el 9 de octubre de 2023. (AAP/Dean Lewins/vía REUTERS)

Por el momento, la explicación más plausible para el ataque mortal de Bondi Beach es el proyecto de padre e hijo, radicalizados en el marco de un conocido grupo o célula pro-ISIS activo en Sídney, e incentivados por el ambiente antisemita y antiisraelí en Australia, debido a las enormes manifestaciones en las que participaron grupos y elementos árabes, musulmanes, radicales de izquierda y posiblemente de derecha, que protestaban contra la guerra en Gaza. La política indulgente de las autoridades australianas y su negligencia ante la conocida amenaza yihadista en su territorio probablemente hayan facilitado la catástrofe.

El ataque se preparó durante un largo periodo de tiempo y se ensayó días antes de su ejecución. Aunque el hijo, Naveed, era sospechoso de tener conexiones y realizar actividades de propaganda dentro de la infraestructura local pro-ISIS, se debería investigar más a fondo si el verdadero impulsor del ataque fue Sajid, el padre, propietario del arsenal de armas y entrenador para su ejecución. El hecho de que matara a sangre fría a la pareja judía que intentó valientemente detenerlo cuando llegó con su coche al lugar de la masacre, y su comportamiento después de que el héroe musulmán Ahmed al-Ahmed lo desarmara, demuestra su determinación de llevar a cabo su misión hasta el final.

El fallo de los artefactos explosivos, que afortunadamente redujo la letalidad del ataque, demuestra que eran incompetentes en este campo especializado. Y aquí entra la gran pregunta: el objetivo del viaje del dúo a Filipinas.

¿Buscaban los autores algún dispositivo explosivo sofisticado o armas para utilizar en el ataque? ¿Se reunieron con un manipulador que participó en la planificación del ataque y tal vez decidió el momento y el objetivo del mismo?

El redactor de la revista The Atlantic, Graeme Wood, que informó ampliamente sobre el ISIS durante su apogeo, comentó sobre el ataque de Sídney: “En los próximos días, quiero saber cómo fue el viaje de estas dos personas por Filipinas: ¿hubo ayuda externa? ¿Hubo ayuda del Estado Islámico en Filipinas? Se especula que hubo ayuda de Irán. Y la situación cambia mucho si resulta que hubo ayuda externa y se trata de un ataque dirigido, en lugar de lo que a veces se denomina un ataque “inspirado”.

En esta fase de las investigaciones, parece que el ataque antijudío de Bondi Beach se inspiró efectivamente en la ideología del ISIS, en la actividad local no terrorista de elementos pro-ISIS y en la atmósfera antisemita generalizada en la esfera política pública.

Sin embargo, mientras no se descifre el episodio de Filipinas, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se trate de una operación iraní de bandera falsa. Figuras destacadas, entre ellas el líder de facto de Al Qaeda, Sayf al-Adl, vivían en Irán bajo “arresto domiciliario”, lo que les permitía llevar a cabo operaciones terroristas. Hay informes sobre las relaciones existentes entre Irán y Al Shabaab, afiliado a Al Qaeda, en Somalia, como partidarios del movimiento hutí en Yemen.

El Gobierno australiano y los organismos de seguridad e inteligencia tendrán que abordar rápidamente el fracaso del control y el conocimiento del ámbito yihadista suní y las repercusiones de los disturbios políticos y sociales provocados por el antisemitismo y las reacciones radicales a la guerra en Gaza.

Sin embargo, parece que las agencias de inteligencia israelíes, que centraron su atención en la amenaza terrorista internacional iraní, aunque con mucho éxito, descuidaron también la creciente amenaza de Al Qaeda y el ISIS, expresada abiertamente en sus publicaciones desde el comienzo de la guerra en Gaza.

La comunidad judía australiana, que cuenta con la mayor población de sobrevivientes del Holocausto per cápita fuera de Israel, siente que “el país ha cambiado”, que “les ha fallado”. “El día en que todo cambió para los judíos australianos”, titulaba Tammy Reznik su artículo de opinión en el Jerusalem Post. La terrible conmoción es similar a la que sintió la comunidad judía argentina tras el atentado contra la AMIA en julio de 1994, que aún hoy afecta a los dirigentes y a la clase política del país. Los judíos de todo el mundo, pero también la comunidad internacional y los líderes políticos y sociales, tendrán que plantearse cómo abordar la creciente amenaza del antisemitismo, precursor de violentos levantamientos globales.

El Dr. Ely Karmon es investigador sénior del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT) y profesor de la Universidad Reichman, en Herzlyia (Israel), y antiguo asesor del Foro de Vigilancia del Antisemitismo del Gobierno israelí.