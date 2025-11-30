Opinión

Honduras y EEUU: una relación de confianza inquebrantable, garantizada

Somos la mejor opción política para los hondureños y para la comunidad internacional

Nasry “Tito” Asfura, candidato a
Nasry “Tito” Asfura, candidato a presidente de Honduras

Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional quiero dirigirme con claridad y sin rodeos, como siempre lo he hecho. En estos momentos cruciales para mi país, la estabilidad y la confianza no son sólo palabras bonitas, son el cimiento de nuestro futuro. Y en el corazón de esa estabilidad está la relación vital y estratégica entre Honduras y los Estados Unidos de América.

Nuestra propuesta, basada en hechos, credibilidad, honestidad y en el anhelo profundo de transformar a Honduras, representa la garantía de una relación robusta con un país (EE.UU.) que le apuesta a la libertad, la democracia y al progreso de la región. Estrechar y consolidar lazos con la primera potencia mundial ubicará a nuestro país en el escenario de la competitividad a través de la inversión, empleo, seguridad, salud, educación, agricultura y proyección social.

El Presidente Donald Trump recientemente comentó: “El hombre que está defendiendo la democracia y enfrentándose a Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras. Tito fue un alcalde altamente exitoso en Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras.”

Seguidamente el Presidente Trump expresó: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo hondureño… Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país.”

La relación con Estados Unidos es demasiado importante para nuestro país para ponerla en peligro. Las palabras del Presidente Trump dejan claro que somos la única opción para el fortalecimiento de esa relación. Así vamos a mejorar en empleos, sueldos, inversiones, temas migratorios, seguridad, aranceles y TPS, entre otros temas.

Trabajo bien hecho, confianza ganada

Durante ocho años como Alcalde del Distrito Central, demostré qué sé cómo se trabaja, cómo se construye y cómo se ejecutan proyectos. Mis manos están limpias de ideologías extremas que solo siembran división y retroceso. Mi único enfoque ha sido, y siempre será, la solución de los problemas de la gente, priorizando el desarrollo económico y la generación de buenos empleos.

La comunidad global, y en especial, el gobierno estadounidense, necesita un socio en Honduras que sea confiable, constructor de ideas y de un tejido social que impacte positivamente a nuestra gente. Soy el aliado natural de la inversión y la voz de la sensatez *que no se deja llevar por aventuras políticas radicales. Mientras otros muestran *inestabilidad y coquetean con modelos que han fracasado en el continente americano, yo les ofrezco la seguridad de un camino de respeto mutuo y cooperación efectiva que beneficia a ambas naciones.

Seguridad y cooperación

La seguridad hemisférica y la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular y el narcotráfico, son tareas que exigen una cooperación total y sin fisuras con los Estados Unidos. No podemos darnos el lujo de tener un liderazgo que ponga en riesgo décadas de colaboración.

El contraste que conviene a Honduras

Este no es momento de experimentos ideológicos, debemos asumir un compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la libre empresa; valores que compartimos con los amigos del norte. Mi gobierno será un aliado firme y leal, asegurando que Honduras sea un pilar de estabilidad en Centroamérica. La alternativa es clara: somos la mejor opción política para los hondureños y la única garantía de transformación para nuestro país y para una alianza estratégica con los Estados Unidos.

* Nasry “Tito” Asfura es candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras

