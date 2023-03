El liderazgo del Papa Francisco

Francisco vuelve a poner en el centro el amor. La Iglesia no ha cambiado su doctrina, pero sí el tono. El Papa Francisco, en línea con el Concilio Vaticano II, deja ese tono defensivo que busca influir “metiéndole miedo” a los creyentes para hablar de la misericordia. Deja de satanizar el mundo y pone el reflector en las cosas bellas de la vida. Ha recentrado el mensaje de la Iglesia en el mandamiento nuevo de Jesús: “Ámense como yo los he amado”. Y es que cuando las principales voces de la Iglesia han estado más a la defensiva, listas para debatir, la gente termina olvidando que el centro del mensaje de Jesús en la última cena giro en torno al amor. Y es un amor que no excluye anunciar la verdad, pero acogiendo y acompañando a cada persona con misericordia.