La diversidad impulsa la innovación

La clave de la innovación y la productividad en las empresas radica en la diversidad.

El 2022 ha sido un año de grandes retos y aprendizajes. En el ámbito organizacional, por ejemplo, la mayoría de empresas tuvieron que rediseñar sus productos o servicios para mantenerse competitivos en un contexto de cambios acelerados y mucha incertidumbre. El 2023 también será un año desafiante y, en ese sentido, el éxito de las organizaciones dependerá de su capacidad innovadora. Pero, ¿cómo impulsar la innovación en los equipos de trabajo y en el ADN cultural de la empresa?

Particularmente, y tal como explica el Fondo Monetario Internacional (FMI), considero que la clave de la innovación y la productividad en las empresas radica en la diversidad y, por tanto, es vital fomentarla y fortalecerla para generar grandes resultados. Efectivamente, está demostrado que los equipos de trabajo cuyos integrantes poseen diferentes talentos, conocimientos, habilidades o puntos de vista, son mucho más creativos al momento de resolver problemas y proponer soluciones.

No obstante, cuando hablo de diversidad no solo me refiero a profesionales de diferentes disciplinas o habilidades, sino también a personas de diferentes generaciones, culturas, identidades, ideologías, estratos socio-económicos, etc., que enriquecen la experiencia de trabajo colaborativo, generan fricción creativa, desarrollan conocimientos colectivos e impulsan la innovación empresarial.

Te puede interesar: ¡Cultura innovadora, una tarea urgente para las empresas!

Pero no todo es sencillo, en algunos casos la diversidad también puede desatar conflictos en el trabajo, retrasar proyectos y alargar procesos en la toma de decisiones. Sin embargo, veamos estas situaciones como oportunidades, pues justamente las opiniones discrepantes, los diferentes puntos de vista y la variedad de alternativas nos permitirá solucionar problemas de manera disruptiva. Pero, para lograr ese nivel de interacción saludable, será importante romper las líneas de jerarquía e instaurar una cultura organizacional donde los colaboradores tengan la libertad de preguntar, equivocarse, experimentar y aprender de forma colaborativa, garantizando el respeto y la seguridad de las personas para maximizar las ventajas de la diversidad.

Las personas de diferentes generaciones, culturas, identidades, ideologías, estratos socio-económicos enriquecen la experiencia de trabajo colaborativo, generan fricción creativa, desarrollan conocimientos colectivos e impulsan la innovación empresarial.

Por esa razón, invito a los líderes a trabajar con equipos multidisciplinarios, valorando y respetando las opiniones porque sobre eso se construyen nuevas ideas. De hecho, el reciente Ranking C3 de Innovación – Perú 2022, desarrollado por FutureLab, Brinca Chile y Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), identifica la diversidad como uno de los pilares para la innovación, siempre que la empresa tenga la capacidad incorporar capital humano e integrarlo a prácticas creativas.

Busquemos ser perseverantes para crear un entorno que estimule las ideas de todos y genere ese resultado desafiante y extraordinario.

Qué tengan un gran cierre de año. ¡Hasta la próxima!

SEGUIR LEYENDO