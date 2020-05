Lilly Téllez criticó a AMLO por exigir transparencia en Facebook y Twitter

(Foto: Twitter/LillyTellez)

Lilly Téllez, ex senadora de Morena, criticó la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por transparentar procesos publicitarios en redes sociales durante la conferencia matutina del lunes 4 de mayo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la ahora “senadora sin partido” publicó este miércoles:

“En campaña: Benditas redes sociales. En el poder: Malditas redes sociales”.

Esta publicación se expresa en el contexto donde el mandatario acusó la existencia de una campaña de desprestigio vía plataformas digitales contra su gobierno y su persona. Precisó que esto se debe a los llamados bots y que habría que auditar los recursos de Twitter y Facebook para poder saber la fuente de esta campaña.

“Me explicaban un mecanismo para neutralizar a los bots, me decían algunos, y es importante hacer una exposición sobre eso, sobre las redes, también para pedirle a Twitter y ‘Face’ que nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots, y además cuánto ingresa a las empresas de México por compra de publicidad”, declaró este lunes el mandatario.

Horas más tardes, Twitter México compartió un vínculo en el que se puede acceder al último reporte trimestral de los recursos generados en esa red social.

“Como cada trimestre Twitter reportó sus ingresos, producto de los servicios que ofrece la plataforma, con foco en la venta de publicidad. El reporte desglosa las cifras relevantes para entender cómo se generan los ingresos del servicio”, también reiteró que “Twitter no recibe ingresos por automatización maliciosa. La automatización, o los llamados bots, que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter”.

La plataforma con sede en Silicon Valley, California, aseguró que promueve valores como la transparencia y la cero tolerancia a las noticias falsas.

Contrastantemente, semanas atrás, Téllez García había agradecido el respeto recibido por parte de López Obrador cuando ella decidió, por diferencias de criterio, abandonar el partido que la acogió después de haber trabajado más de 20 años como periodista y conductora estelar de TV Azteca.

“Dejo la bancada de Morena por diferencias de riterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al Presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad”, publicó el 14 de abril de este año.

Cabe mencionar que la diferencia de criterios a la que se hace referencia es sobre el debate parlamentario en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), donde la ex integrante del partido de izquierda, sostenía una postura más conservadora que el resto de su bancada.

Respecto a la publicación del miércoles, la respuesta de los cibernautas fue en su contra, pues minutos después de su tuit, la ex conductora de Hechos Meridiano fue criticada por numerosos usuarios de Twitter que utilizaron una forma similar de publicación para parodiarla. Comentarios como “En campaña: Lo que tu digas mi AMLO. En el Senado:Maldito Presidente, maldito Gobierno y maldita morena”, “En campaña: Soy de Morena. En el poder: Soy Independiente”, “En campaña: Represento al Pueblo, me adhiero a Morena. En el Poder: Los estatutos de Morena son incongruentes, renuncio y me voy al Panismo Independiente” o “En campaña: Apoyo la transformación de México. En el Senado: Que siempre no, que sigo pensando cuando se me caía la baba con EPN”, siguen acumulándose en un claro desapruebo de la crítica.

Hasta el momento, AMLO no ha contestado a la crítica de su ex compañera de partido; sin embargo, el jefe del ejecutivo federal ha denunciado y desestimado constantemente numerosas acusaciones no formales en su contra para desprestigiarlo. Como la vez que lo relacionaron con Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando, durante una gira de trabajo en Badiraguato, se captó una imagen de un médico del IMSS, que se parece al hermano del ex líder del Cártel de Sinaloa, con el tabasqueño. Cabe mencionar que esta calumnia fue desmentida a las pocas horas.

