¿Casualidad o lecciones para aprender?

Casi todas sus publicaciones estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas: Nonviolent Power: Active and Passive Resistence (1972); Bring Me Men and Women: Mandate Change in the US Air Force Academy (1981); Arms and the Enlisted Woman (1989), It’s Our Military Tool: Women and the US Military (1996); The US Army War College: Military Education in a Democracy (2002) y Champions for Peace: Women Winners of The Nobel Prize for Peace (2006)