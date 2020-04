¡Ojo! No quiero terminar este análisis sin aclarar que, en un caso hipotético en el cual el candidato del PLD fuese Leonel Fernández, no se podría decir que la derrota de Luis Abinader esté sellada pensando que él no se enfrentaría a un Gonzalo Castillo más débil y electoralmente más fácil de lidiar, a diferencia de un oponente experimentado como Fernández. En absoluto, la última palabra la tendrá el pueblo dominicano en un escenario en el que el hartazgo ciudadano no está en contra de personas específicas: más bien se opone al sistema que envuelve a esas personas y que las hace parte de él por añadidura, ya que los liderazgos no supieron reinventarse. La gente está fastidiada de tener las mismas caras al mando, funcionarios con 15 años siendo ministros (mismas carteras incluso) con la justificación burda de que “lo bueno no se cambia”. Como he dicho anteriormente, se han vuelto ministros de carrera y profesión.