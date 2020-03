Tal vez mi relato no le diga nada al mundo hoy. Estamos sumidos en nuestros propios problemas. Pero, la realidad es que este terrible virus que nos tiene metidos a todos dentro de un libro de Asimov, cuya carátula no podemos abrir para escapar, es consecuencia de la ausencia de libertades promovida por un sistema político: la dictadura. El silencio que imponen los Estados amparados en la ideología comunista, (en el caso de Venezuela lo llaman “Socialismo del Siglo XXI”), termina acabando con las vidas de sus nacionales. Es claro que, si no se hubieran ocultado datos y cifras en China, hoy no estaría sufriendo el planeta esta pandemia. Es claro también que, en Venezuela solo existe incertidumbre porque el régimen no hace más que contradecirse y ha secuestrado hasta los reactivos para realizar los tests, con la finalidad de que nadie sepa la verdad. Muy probablemente, estas notas que hoy escribo sean censuradas en China, como ya lo han sido otras, y con toda seguridad, sólo podrán leerse en los portales que ya han sido censurados en Venezuela. El problema para estos dictadores, parece ser que se diga la verdad y no que esta en efecto ocurra.