Justificar el argumento que Delcy Rodríguez no pisó suelo español requiere una especie de “Derecho Ficción”, la idea que existen áreas de un aeropuerto que son tierra de nadie. Con esta lógica, el gobierno de Pedro Sánchez diría que Strauss-Kahn no debió ser arrestado pues, en la pista a punto de despegar y con su pasaporte sellado, ya no estaba en Estados Unidos. Los absurdos del gobierno español son un verdadero insulto a la inteligencia humana.