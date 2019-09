Una de las ventajas del régimen electoral uruguayo (no del sistema político, que hay que separar y saber que es otro asunto) es que los acuerdos electorales no se pueden celebrar de manera sencilla, porque eso requiere habilitar un "lema" y la ley de partidos no es demasiado abierta para permitirles a los partidos políticos que su accionar se vea habilitado para movimientos de última hora. Eso que vemos en las PASO argentinas no es posible diseñarlo en Uruguay (los acuerdos con actores de diversos partidos) si previamente no se ingresó -o creó- un partido político con un registro electoral mínimo en fecha precedente. Esa garantía electoral -al decir de Maurice Duverger- hace que los partidos no puedan rápidamente montar un diseño novedoso a último momento y así envilecer su propuesta política en aras de alcanzar un resultado mejor. O lo hacen con tiempo o no se permite esa habilitación.