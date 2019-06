La última gran ola de migrantes en la frontera estadounidense, el 29 de mayo pasado, causó -una vez más-, la irritación de Trump. Una cámara de seguridad mostraba las imágenes de esa madrugada en la que cientos de personas cruzaron corriendo un canal de aguas pluviales que divide la ciudad mexicana de Ciudad Juárez y la estadounidense de El Paso. De inmediato, el presidente tomó su celular y comenzó a gatillar tuits. Aseguró que la Patrulla Fronteriza había detenido al "mayor grupo de extranjeros ilegales de todos los tiempos". No era así. En total fueron 1.045 personas. Pero la irritación tan conocida de Trump no se detuvo allí. Dos horas más tarde anunció que impondría sanciones arancelarias contra México si no se detenía el flujo migratorio.