He seguido a Venezuela de cerca, tengo colegas cercanos y amistades entrañables. Algunas de esas amistades se sienten como familia. He seguido a la diáspora, el exilio y la migración. Estuve en Cúcuta dos veces para verla de cerca, acompañando a Luis Almagro. He participado en centenares de reuniones con la dirigencia democrática y con líderes internacionales. He escrito varios textos académicos e incontables columnas de opinión sobre esta tragedia venezolana.